كتائب حزب الله في العراق تهدد أمريكا إذا تدخلت في المواجهة بين إيران وإسرائيل

نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" يطلق النار لاعتراض الصواريخ فوق تل أبيب، إسرائيل، الأحد، 15 يونيو 2025.
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي ”القبة الحديدية“ يطلق النار لاعتراض الصواريخ فوق تل أبيب، إسرائيل، الأحد، 15 يونيو 2025. حقوق النشر  Leo Correa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Leo Correa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في
هددت كتائب حزب الله العراقية، باستهداف جميع المصالح الأمريكية في المنطقة حال تدخل واشنطن المباشر في الصراع بين إسرائيل وإيران.

اعلان

أعلنت كتائب حزب الله العراق إحدى المجموعات المسلحة المدعومة إيرانياً، الأحد، أنها ستستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة إذا تدخلت واشنطن في الصراع بين إسرائيل وإيران.

وقال الأمين العام للجماعة، أبو حسين الهامدوي، في بيان: "نراقب تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة. وفي حال تدخله، سنتحرك مباشرةً ضد مصالحه وقواعدِه دون تردد".

في غضون ذلك، حذّرت السفارة الأمريكية في بغداد المواطنين الأمريكيين من احتمال وقوع هجمات تستهدف أماكن وجودهم في العراق، داعيةً إلى تجنب الأماكن التي يرتادها الأجانب والتجمعات الكبيرة.

وكان الجيش الأمريكي قد نفذ في فبراير 2024 ضربة جوية استهدفت قائدًا في كتائب حزب الله داخل العراق، واعتبرته مسؤولاً عن التخطيط والمشاركة في هجمات ضد القوات الأمريكية في المنطقة.

وجاءت الضربة رداً على هجوم بطائرة مُسيَّرة استهدف قاعدة أمريكية في الأردن في يناير الماضي، وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وكانت إسرائيل قد شنّت فجر الجمعة سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع استراتيجية في إيران، ليرد الحرس الثوري الإيراني بعد ساعات بمئات الصواريخ الباليستية، في تصعيد هو الأوّل من نوعه منذ بدء التوتر بين البلدين.

