وكتب دونالد ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيل، اليوم السبت، أن "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما كما لم يحدث من قبل"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة الأمريكية تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة".

وفي سياق المواقف الدولية المتضامنة مع الحراك الإيراني، أعلنت عدة دول دعمها للمحتجين. وفي هذا الإطار، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، إن أوروبا تقف إلى جانب الاحتجاجات الشعبية في إيران، مؤكدة دعمها لمطالب المتظاهرين ومنددة بما وصفته بـ"القمع العنيف" الذي يواجهون به.

وفي منشور لها، أشارت فون دير لاين إلى أن تحركات الإيرانيين المطالبين بالحرية لم تعد محصورة داخل إيران، بل بات صداها يتردد في شوارع طهران وفي مدن عدة حول العالم، معتبرة أن حرية التعبير وحرية التجمع وحرية السفر، وقبل كل شيء حق العيش بحرية، تشكل مطالب أساسية تحظى بدعم أوروبي كامل.

وأضافت أن أوروبا تدين بشكل لا لبس فيه القمع العنيف الذي تتعرض له هذه التظاهرات المشروعة، مؤكدة أن التاريخ سيحاسب المسؤولين عن هذا القمع.

متظاهر يستبدل العلم الإيراني بعلم ما قبل الثورة

أظهر مقطع مصوّر متداول على شبكات التواصل الاجتماعية متظاهراً يستبدل علم الجمهورية الإسلامية المرفوع على واجهة سفارة طهران في لندن بعلم إيران ما قبل الثورة الإسلامية، خلال تظاهرة شارك فيها المئات دعماً للاحتجاجات الجارية داخل البلاد.

وتبيّن في التسجيلات المصورة شخص يقف على شرفة مبنى السفارة الواقع قرب حديقة هايد بارك في وسط العاصمة، وهو يزيل العلم الرسمي على وقع هتافات المتظاهرين، قبل أن يرفع علم النظام الملكي السابق. وبقي العلم مرفوعاً لدقائق عدة قبل أن تتم إزالته.

وقد تجمع متظاهرون خارج مبنى السفارة ورددوا هتافات من بينها "الديمقراطية لإيران"، و"الشاه رضا بهلوي"، في إشارة إلى نجل الشاه وولي عهد إيران السابق، المقيم في الولايات المتحدة، إضافة إلى "العدالة لإيران". كما رفع المشاركون أعلاماً مرتبطة بالنظام الملكي السابق الذي أطاحت به الثورة الإسلامية عام 1979، ولافتات كتب عليها "إيران حرة".

وأفادت شرطة لندن عبر منصة اكس بأنها نشرت عناصرها في المكان بعدما "تسلق متظاهر شرفة مبنى" السفارة، موضحة لاحقاً أنها أوقفت شخصين، أحدهما بتهمة التعدي على أملاك الغير والاعتداء على عنصر من قوات الأمن، والآخر بتهمة التعدي على أملاك الغير.

وأضافت الشرطة أنها تواصل البحث عن شخص ثالث، مشيرة إلى أنه "لم يسجل أي حادث خطير"، وأن عناصرها سيبقون في الموقع لضمان أمن السفارة.

الاحتجاجات داخل إيران

تعود شرارة الاحتجاجات في إيران إلى 28 كانون الأول/ديسمبر، مع إضراب نفّذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة وتراجع القدرة الشرائية.

ومع توسع التحركات ورفعها شعارات سياسية، باتت هذه الاحتجاجات من بين أبرز التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها قبل أربعة عقود ونصف عقد، وتعد الأكبر منذ احتجاجات 2022-2023 التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني بعد توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.

وفي هذا السياق، أفادت منظمة نتبلوكس غير الحكومية، المتخصصة في رصد الأمن السيبراني، مساء السبت، باستمرار السلطات الإيرانية في قطع خدمة الإنترنت منذ يوم الخميس، تزامناً مع الاحتجاجات المرتبطة بتردي الأوضاع المعيشية.

وأوضحت المنظمة عبر منصة اكس أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن الانقطاع على المستوى الوطني مستمر منذ 48 ساعة.

في المقابل، ترى السلطات الإيرانية أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تعملان على دفع الاحتجاجات السلمية نحو مسار عنيف. وقد اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إسرائيل بـ"التدخل المباشر" في التحركات الداخلية، مدعياً وجود عناصر تابعة للموساد بين صفوف المتظاهرين.