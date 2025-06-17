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وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس مهدّدا خامنئي: تذكّر مصير صدام حسين!

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حقوق النشر Dan Balilty/ AP
حقوق النشر Dan Balilty/ AP
بقلم: يورونيوز
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هدد بشكل واضح وصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خامنئي من مصير مشابه لصدام حسين، داعيًا سكان طهران للإجلاء فورًا لحمايتهم من التصعيد.

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في تصريح حاد، حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس المرشد الأعلى علي خامنئي من الاستمرار في استهداف إسرائيل، مشيرًا إلى أن مصيره قد يكون مشابهًا لمصير الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وقال كاتس: "أحذّر الطاغية الإيراني من الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وإطلاق الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين. عليه أن يتذكر جيدًا مصير الطاغية في الدولة المجاورة لإيران، والذي اختار ذات الطريق ضد دولة إسرائيل"، في إشارة إلى الإطاحة بصدام حسين خلال الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وأكد كاتس أن إسرائيل ستواصل استهداف أهداف تابعة لنظام وقوات النظام في طهران، مشيرًا إلى الضربات التي نفذتها في الأيام الماضية ضد التلفزيون الرسمي الإيراني المسؤول حسب رأيه عن التحريض والدعاية.

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ودعا الوزير سكان العاصمة الإيرانية إلى الالتزام بتوجيهات المتحدث باسم جيش الدولة العبرية باللغة الفارسية، قائلاً: "أناشد سكان طهران الإخلاء من تلك المناطق وفقًا لتوجيهات جيش الدفاع الإسرائيلي، من أجل سلامتكم الشخصية. يا سكان طهران، لا تعرضوا حياتكم للخطر، ولا تسمحوا بأن تُستخدموا كرهائن لدى الطاغية الذي يستغل وجودكم من أجل بقائه."

وتستمر معركة كسر العظم لليوم الخامس على التوالي بين إسرائيل وإيران والتي راح خلفت قتلى وجرحى من كلا الطرفين ودمارا في البنى التحتية والعتاد العسكري.

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أنه دمر عشرات البنى التحتية لتخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض ومنصات إطلاق صواريخ أرض-جو، غرب إيران.

في المقابل، أطلقت طهران عددًا من الصواريخ استهدفت بشكل أساسي شمال ووسط البلاد، فيما لم تعلن تل أبيب عن حجم الأضرار أو الإصابات.

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