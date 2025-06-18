هدوء مشوب بالحذر في طهران: شوارع فارغة في ظل استمرار التصعيد مع إسرائيل

بدت العاصمة الإيرانية صباح الأربعاء كمدينة أشباح. الشوارع خالية من المارة، وسيارات الأجرة مركونة من دون ركّاب، والمتاجر مغلقة في مشهد يعبّر عن حالة شلل عام. حركة المرور كانت خفيفة جداً، فيما خيّم جو من الخوف والحذر على السكان الذين التزم كثير منهم منازلهم، بينما فضّل آخرون المغادرة.

ويأتي هذا السكون المخيف في طهران في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف الذي استهدف العاصمة فجر الأربعاء، في حلقة جديدة من التصعيد العسكري الذي بدأ قبل ستة أيام.

دخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط بعد أن تعرّضت على ما يبدو لضربة إسرائيلية، السبت، في طهران، إيران، الإثنين 16 حزيران/ يونيو 2025. Vahid Salemi/ AP

تهديدات وتصعيد متبادل

تزامن هذا التصعيد مع تحذيرات أمريكية متكررة، إذ دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "الاستسلام غير المشروط"، مرفقاً رسالته بتحذير صارم لسكان طهران لإخلاء المدينة فوراً. وقد نشر ترامب هذا التحذير مساء الإثنين عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء مشاركته في قمة مجموعة السبع في كندا.

وقال ترامب في تصريح لاحق إن الولايات المتحدة أرسلت مقاتلات إلى الشرق الأوسط، محذراً المرشد الإيراني علي خامنئي من أن أمريكا "تعرف مكان وجوده"، وإن كانت لا تخطط لقتله "على الأقل ليس في الوقت الراهن"، حسب تعبيره.

في المقابل، ردت طهران بتحذير على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية، أكد فيه أن أي تدخل أمريكي مباشر في الضربات الإسرائيلية المستمرة سيشعل "حرباً شاملة" في المنطقة.

وبين تهديدات واشنطن وهجمات إسرائيل، يعيش سكان طهران تحت وقع الخوف والترقّب، في مدينة كان يضجّ قلبها بالحياة، لكنها اليوم باتت خالية، ساكنة، وتتهيّب ما هو قادم.