هدوء مشوب بالحذر في طهران: شوارع فارغة في ظل استمرار التصعيد مع إسرائيل

دخان يتصاعد من مبنى التلفزيون الرسمي الإيراني بعد ضربة إسرائيلية في طهران، الإثنين 16 حزيران/ يونيو 2025.
دخان يتصاعد من مبنى التلفزيون الرسمي الإيراني بعد ضربة إسرائيلية في طهران، الإثنين 16 حزيران/ يونيو 2025.
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
لليوم السادس على التوالي، استيقظت طهران على هدوء لم يكن معهوداً من قبل: شوارع خالية، وسكون يلف العاصمة كأنها تستعد لحدث جلل، فيما يبدو أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة فرضت واقعاً جديداً على واحدة من أكثر مدن الشرق الأوسط اكتظاظاً.

بدت العاصمة الإيرانية صباح الأربعاء كمدينة أشباح. الشوارع خالية من المارة، وسيارات الأجرة مركونة من دون ركّاب، والمتاجر مغلقة في مشهد يعبّر عن حالة شلل عام. حركة المرور كانت خفيفة جداً، فيما خيّم جو من الخوف والحذر على السكان الذين التزم كثير منهم منازلهم، بينما فضّل آخرون المغادرة.

ويأتي هذا السكون المخيف في طهران في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف الذي استهدف العاصمة فجر الأربعاء، في حلقة جديدة من التصعيد العسكري الذي بدأ قبل ستة أيام.

دخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط بعد أن تعرّضت على ما يبدو لضربة إسرائيلية، السبت، في طهران، إيران، الإثنين 16 حزيران/ يونيو 2025.
دخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط بعد أن تعرّضت على ما يبدو لضربة إسرائيلية، السبت، في طهران، إيران، الإثنين 16 حزيران/ يونيو 2025.

تهديدات وتصعيد متبادل

تزامن هذا التصعيد مع تحذيرات أمريكية متكررة، إذ دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "الاستسلام غير المشروط"، مرفقاً رسالته بتحذير صارم لسكان طهران لإخلاء المدينة فوراً. وقد نشر ترامب هذا التحذير مساء الإثنين عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء مشاركته في قمة مجموعة السبع في كندا.

وقال ترامب في تصريح لاحق إن الولايات المتحدة أرسلت مقاتلات إلى الشرق الأوسط، محذراً المرشد الإيراني علي خامنئي من أن أمريكا "تعرف مكان وجوده"، وإن كانت لا تخطط لقتله "على الأقل ليس في الوقت الراهن"، حسب تعبيره.

في المقابل، ردت طهران بتحذير على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية، أكد فيه أن أي تدخل أمريكي مباشر في الضربات الإسرائيلية المستمرة سيشعل "حرباً شاملة" في المنطقة.

وبين تهديدات واشنطن وهجمات إسرائيل، يعيش سكان طهران تحت وقع الخوف والترقّب، في مدينة كان يضجّ قلبها بالحياة، لكنها اليوم باتت خالية، ساكنة، وتتهيّب ما هو قادم.

