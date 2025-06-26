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أعلن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الخميس أن الاضرار التي لحقت بالمنشآت النووية بعد 12 يوما من الحرب مع إسرائيل "كبيرة"، في وقت باشرت الجمهورية الإسلامية تقييم آثار النزاع.

وصرح عراقجي للتلفزيون الرسمي بأن "خبراء من منظمة الطاقة النووية (الإيرانية) يجرون حاليا تقييما مفصلا للأضرار"، مضيفا أن "مناقشة المطالبة بتعويضات" أصبحت الآن في مقدم جدول أعمال الحكومة.

وتابع "هذه الأضرار كبيرة، ودراسات الخبراء واتخاذ القرار السياسي يجريان في الوقت نفسه".

وأضاف: "التكهنات حول استئناف المفاوضات ينبغي عدم التعامل معها بجدية. أقول بوضوح إنه لم يتم التوصل الى أي اتفاق او ترتيب بهدف البدء بمفاوضات جديدة. لا خطة حتى الآن للبدء بمفاوضات".

ووصف ترامب الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت إيران النووية بأنها "نجاح عسكري باهر" وقال مرارا إنها "دمرت" المواقع النووية.

وأكد الرئيس الأميركي الخميس أن إيران لم تتمكن من نقل المواد النووية، بما في ذلك اليورانيوم المخصب، من المواقع قبل الضربات الأميركية.

"إيران ليست لبنان"

من جهة أخرى، قال عراقجي: "نظراً لتاريخ إسرائيل في انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار، فقد أكدت لأحد وزراء الخارجية الأوروبيين ضرورة إبلاغ تل أبيب بأن إيران ليست لبنان، وأن أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيتم الرد عليه بسرعة وقوة".

كما أكد عراقجي أن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بات "ملزما" بعدما أقره المشرعون ووافقت عليه هيئة دستورية ورقابية عليا في البلاد.

وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي: "مشروع القانون الذي أقره البرلمان ووافق عليه مجلس صيانة الدستور اليوم مُلزم لنا، ولا شك في تنفيذه".

وأضاف "من الآن فصاعدا، ستتخذ علاقتنا وتعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية شكلا جديدا".