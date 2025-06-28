مقتل عدة أطفال من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على غزة

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لقي عدد من الأطفال مصرعهم السبت إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزل عائلة أبو عمشة في مدينة غزة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مشاهد مؤثرة لتشييع عدد من أفراد العائلة بينهم أطفال، بعد أن قضوا في القصف الذي طال منزلهم الكائن في القطاع.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 81 شهيدًا و422 مصابًا.

وبينت إحصائية نشرتها الوزارة الجمعة أن عدد القتلى في قطاع غزة منذ بداية الحرب قد ارتفع إلى 56,331 شخصًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 132,632 شخصًا.