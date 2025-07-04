لاعب أرسنال السابق توماس بارتي يُواجه تهمًا بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

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وفقًا للادعاء العام، يواجه بارتي تهمتين باغتصاب امرأة واحدة، وثلاث تهم باغتصاب امرأة ثانية، إضافة إلى تهمة واحدة بالاعتداء الجنسي على امرأة ثالثة. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة ويستمنستر ماجيستريت في 5 آب/أغسطس المقبل.

وفي هذا السياق، قالت المدعية العامة جاسوانت ناروال إن قرار توجيه الاتهامات جاء بعد مراجعة دقيقة وشاملة للأدلة، بالتعاون مع شرطة العاصمة التي تولّت التحقيق. وأضافت: "نذكّر الجميع بأن الإجراءات الجنائية جارية، وللمتهم الحق في محاكمة عادلة. ورغم الاهتمام العام الكبير بالقضية، من الضروري الامتناع عن أي تعليقات أو مشاركات قد تضر بسير العدالة".

من جهتها، أكدت جيني ويلتشير، محامية بارتي، أن موكلها "ينفي جميع التهم المنسوبة إليه"، مشيرة إلى أنه "تعاون بشكل كامل مع الشرطة والادعاء العام على مدى ثلاث سنوات من التحقيق"، وأضافت: "يرحب بارتي بفرصة تبرئة اسمه أخيراً، لكنه لا يستطيع الإدلاء بأي تصريحات إضافية في الوقت الراهن نظراً للإجراءات القانونية القائمة".

من أتلتيكو مدريد إلى آرسنال

تمّ توجيه الاتهامات إلى بارتي بعد أربعة أيام فقط من مغادرته لنادي آرسنال، حيث انتهى عقده بعد قرابة خمس سنوات خاض خلالها 130 مباراة، سجل فيها تسعة أهداف. ويعيش اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً حالياً في هيرتفوردشاير.

وُلد بارتي في كروبو أودوماسي - غانا في حزيران/يونيو 1993، وبدأ مسيرته الاحترافية عام 2012 مع أتلتيكو مدريد. وقد خاض مع أتلتيكو 188 مباراة، ما ساهم في فوزه بالدوري الأوروبي عام 2018، قبل أن ينتقل إلى آرسنال في تشرين الأول/أكتوبر 2020 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

توماس بارتي خلال مباراة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي على ملعب مولينو، 25 كانون الثاني/يناير 2025. Rui Vieira/ AP

وبرز بارتي كلاعب ارتكاز محوري في خط وسط أرتيتا، وشارك في 33 مباراة خلال موسم 2022-2023 حين حل آرسنال وصيفًا لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي الموسم التالي، خاض 14 مباراة فقط، لينهي الفريق موسمه في المركز الثاني مجددًا خلف السيتي.

وفي موسمه الأخير مع آرسنال، شارك في 52 مباراة ساعد خلالها الفريق على احتلال المركز الثاني خلف ليفربول، وبلوغ نصف نهائي كل من كأس كاراباو ودوري أبطال أوروبا. وعلى الصعيد الدولي، خاض بارتي 53 مباراة مع منتخب غانا، سجل خلالها 15 هدفاً.