أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ليتوّج بدرع المجتمع

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

وانفرد أرسنال، الذي لا يزال يبحث عن إحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ العام 2004، في المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية تتويجًا بلقب درع المتجمع بـ 17 مرة بعدما فكّ ارتباطه مع ليفربول الذي كان يتساوى معه قبل نسخة العام الحالي بـ 16. فيما ينفرد مانشستر يونايتد في صدارة الفائزين مع 21 لقبًا.

ثأر أرسنال لخسارته لقب الدوري الانكليزي لكرة القدم في الأمتار الاخيرة الموسم الماضي لمصلحة مانشستر سيتي وتمكن من إسقاطه بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليحرز لقب كأس درع المجتمع الأحد على ملعب ويمبلي.

وفيما كان سيتي يتجه للفوز بعدما سجّل له كول بالمر (77) هدف التقدم، عادل البلجيكي لياندرو تروسار النتيجة للمدفعجية بهدف صادم ومرتد من لاعب سيتي السويسري مانويل أكانجي خدع الحارس الألماني شتيفان أورتيغا وذلك في الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدل عن الضائع ليفرض ركلات الترجيح.

وأضاع البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني رودري ركلتيهما حيث ارتدت كرة الأول من العارضة في حين تصدى حارس أرسنال أرون رامسدايل لمحاولة الثاني، قبل أن يحسم البرتغالي فابيو فييرا ركلة الفوز للغانرز في المسابقة الافتتاحية للموسم الجديد في الكرة الانكليزية والتي تجمع سنوياً بين بطلي الدوري الممتاز ومسابقة الكأس.

وقال مدرب أرسنال الاسباني ميكل أرتيتا "إنه شعور رائع. لا يمكن أن يصبح الأمر أفضل من الفوز بكأس في ويمبلي ضد أفضل فريق في العالم".

وتابع "نحن هنا للفوز بالألقاب لهذا النادي. رؤية الكثير من الناس السعداء والفخورين أمر رائع".

في المقابل، رأى المدرب الاسباني للسيتي بيب غوارديولا "نشعر بخيبة أمل. كنا نود أن نفوز اليوم. مانشستر سيتي فريق جيد لكن في بعض الأحيان تخسر".

وأضاف "في النهاية لم نتمكن من فعل ذلك، كان منفذو ركلات الترجيح أفضل منا".

وانفرد أرسنال، الذي لا يزال يبحث عن إحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ العام 2004، في المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية تتويجًا بلقب درع المتجمع بـ 17 مرة بعدما فكّ ارتباطه مع ليفربول الذي كان يتساوى معه قبل نسخة العام الحالي بـ 16. فيما ينفرد مانشستر يونايتد في صدارة الفائزين مع 21 لقبًا.

وكان النادي اللندني خسر لقب الدوري الانكليزي الموسم الماضي بشكل دراماتيكي لمصلحة سيتي بعدما تصدّر لـ 248 يومًا وأضاع فارق ثماني نقاط في بداية شهر نيسان/أبريل، لينهي الموسم متخلفًا عن سيتي بخمس نقاط، علمّا أنّ الأخير تُوّج بثلاثية تاريخية بعدما أحرز أيضًا لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ومنذ خسارته لقب البريميرليغ، أنفق أرسنال 160 مليون جينه استرليني للتعاقد مع ديكلان رايس، الألماني كاي هافيرتس والهولندي يوريان تيمبر.

وشارك في اللقاء من جانب أرسنال الثلاثي الجديد، وسيكون أرتيتا راضيًا عن ظهور لاعب وسطه الجديد، رايس، المنضم مقابل 105 مليون جينه استرليني من وست هام.

ويُتوقع أن يقود هافيرتس هجوم غانرز في الوقت الذي يتعافى فيه البرازيلي غابريال جيسوس من إصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لأسابيع عدة.

في المقابل، شارك الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش مع سيتي بعد انضمامه من تشلسي من أجل تعويض رحيل الالماني إيلكاي غوندوغان، إلا أنّ مواطنه يوشكو غفارديول، لم يكن حاضرًا للمشاركة بعد انضمامه من لايبزيغ الألماني السبت.

وبعد دخوله من دكة البدلاء بديلًا عن النجم النروجي إرلينغ هالاند، تمكن بالمر من افتتاح التسجيل في الدقيقة 77 بعد هجمة سريعة قبل أن يخسر كيران تيرني الكرة ليمرّر دي بروين برأسه إلى بالمر قبل أن يسدّد الأخير بيسراه ببراعة في الزاوية البعيدة بعيدا عن متناول رامسدايل.

وبعد ضغط كبير من جانب أصحاب الارض، تمكن تروسار من معادلة النتيجة بعد تسديدة ارتدت بأكانجي لتخدع الحارس أورتيغا وتسكن الشباك (90+11).

واشتعل الملعب مجددا بفرحة هيستيرية بعدما سدّد فييرا ركلة الجزاء الحاسمة بعدما أضاع سيتي ركلتين.

ويستهل رجال غوارديولا الموسم الجديد الذين يطمحون فيه لإحراز لقب الدوري للمرة الرابعة تواليًا، وذلك بمواجهة بيرنلي الصاعد حديثًا الجمعة في افتتاح المرحلة الاولى، بينما يلتقي أرسنال مع نوتنغهام فوريست في اليوم التالي.