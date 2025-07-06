ارتفاع شديد في درجات الحرارة في اليونان بدءًا من الأحد وحتى الأربعاء

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من المتوقع أن تشهد اليونان ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة اعتبارًا من الأحد (25-07-06) وحتى يوم الأربعاء (25-07-9)، وفقًا لنشرة الطوارئ الجوية المحدثة (EDEK) الصادرة السبت عن دائرة الأرصاد الجوية الوطنية (EMY).

الارتفاع في درجات الحرارة بدأ السبت في غرب البلاد ومقدونيا وفي باقي أنحاء اليونان الأحد (06-07-25). وسيفوق ال 40 درجة اعتباراً من يوم الاثنين (07-07-25) في المناطق الداخلية من البر الرئيسي لليونان وبشكل خاص في غرب ووسط وشمال البلاد.

توصيات للمواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة

توصي الأمانة العامة للحماية المدنية المواطنين وخاصة الفئات الضعيفة متل المرضى وكبار وصغار السن توخي الحذر بشكل خاص، والحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم من المخاطر الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة مثل الإنهاك الحراري وضربات الشمس.

وقد أبلغت المديرية العامة للحماية المدنية الإدارات الحكومية المعنية وكذلك المناطق والبلديات في البلاد بضرورة رفع درجة التأهب في مجال الحماية المدنية من أجل التعامل الفوري مع آثار ارتفاع درجات الحرارة السائدة.

ووفقًا للتعليمات، توصي السلطات المواطنين بما يلي:

- البقاء في المناطق الباردة والمظللة بعيدًا عن أماكن الازدحام، واستخدام مكيفات الهواء أو المراوح وتجنب الأعمال البدنية الشاقة في المناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة والتي فيها رطوبة عالية.

- تجنب حمامات الشمس، أو المشي أو الجري تحت أشعة الشمس، والدعوة لارتداء قبعة ونظارات شمسية وملابس فاتحة اللون مصنوعة من قماش يسمح للجلد بالتهوية ويسهل تبخر العرق، وتجنب الأقمشة الصناعية.

- تناول وجبات خفيفة تحتوي على الفاكهة والخضراوات، مع التقليل من كمية الدهون وكمية الطعام.

- شرب الكثير من الماء وعصائر الفاكهة، وتجنب الكحول.

وتوصي السلطات بتوخي الحذر بشكل خاص مع الرضع والأطفال الصغار، وكذلك كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة لحمايتهم من درجات الحرارة المرتفعة.