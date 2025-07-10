أزمة متصاعدة في جزيرة كريت.. أكثر من 500 مهاجر يصلون ميناء لافريو في اليونان

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وصل أكثر من 500 مهاجر إلى ميناء لافريو بالقرب من العاصمة أثينا، بعد أن تم اعتراض قاربهم قبالة السواحل الجنوبية لجزيرة كريت.

وقد تم نقلهم ليلاً على متن سفينة شحن بعد اعتراض زورق الصيد الذي كانوا على متنه من قبل خفر السواحل اليوناني ضمن إجراءات طارئة تتخذها السلطات في أثينا للتعامل مع تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط انطلاقاً من ليبيا.

وتشير التقارير إلى أن أعداد الوافدين إلى جزيرة كريت خلال هذا الصيف تجاوزت 10,000 مهاجر، ما أدى إلى امتلاء مراكز الاستقبال المؤقتة وارتفاع الضغط على الخدمات الإنسانية.

تعليق معالجة طلبات اللجوء

وفي محاولة لكبح هذا التدفق، أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تعليق معالجة طلبات اللجوء للمهاجرين القادمين بحراً من شمال أفريقيا لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء هذا القرار في ظل توتر دبلوماسي بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، بعد إلغاء زيارة مسؤولين أوروبيين إلى شرق ليبيا بسبب خلافات إجرائية في محادثات الهجرة.

وتواجه السلطات في كريت صعوبات كبيرة في توفير الخدمات الأساسية للمهاجرين، الذين ينحدر معظمهم من دول مثل الصومال والسودان ومصر والمغرب، وفقاً لمسؤولين محليين. وقد أشار المسؤولون إلى أن مراكز الاستقبال المؤقتة قد امتلأت تماماً، مما يزيد من معاناة المهاجرين ويضع ضغوطاً إضافية على الخدمات الإنسانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل فشل جهود الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاقيات تعاون أمنية مع ليبيا لوقف انطلاق القوارب من السواحل الليبية.

في سياق متصل، أعلنت اليونان عن خطط لبناء منشأة احتجاز جديدة على جزيرة كريت وتعزيز التعاون مع السلطات الليبية لوقف انطلاق القوارب. كما تم نشر فرقاطتين بالقرب من المياه الليبية لتعزيز الرقابة البحرية.