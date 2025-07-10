Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

أزمة متصاعدة في جزيرة كريت.. أكثر من 500 مهاجر يصلون ميناء لافريو في اليونان

طفل ينظر من نافذة حافلة بعد وصول لاجئين ومهاجرين إلى ميناء بالقرب من أثينا
طفل ينظر من نافذة حافلة بعد وصول لاجئين ومهاجرين إلى ميناء بالقرب من أثينا حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورو نيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

تشهد جزيرة كريت اليونانية تصاعدًا حادًا في الأزمة الإنسانية بسبب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من ليبيا، ما يضع السلطات المحلية أمام تحديات غير مسبوقة في التعامل مع الأزمة وإدارتها بفعالية.

اعلان

 وصل أكثر من 500 مهاجر إلى ميناء لافريو بالقرب من العاصمة أثينا، بعد أن تم اعتراض قاربهم قبالة السواحل الجنوبية لجزيرة كريت.

وقد تم نقلهم ليلاً على متن سفينة شحن بعد اعتراض زورق الصيد الذي كانوا على متنه من قبل خفر السواحل اليوناني ضمن إجراءات طارئة تتخذها السلطات في أثينا للتعامل مع تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط انطلاقاً من ليبيا.

وتشير التقارير إلى أن أعداد الوافدين إلى جزيرة كريت خلال هذا الصيف تجاوزت 10,000 مهاجر، ما أدى إلى امتلاء مراكز الاستقبال المؤقتة وارتفاع الضغط على الخدمات الإنسانية.

Related

تعليق معالجة طلبات اللجوء

وفي محاولة لكبح هذا التدفق، أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تعليق معالجة طلبات اللجوء للمهاجرين القادمين بحراً من شمال أفريقيا لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء هذا القرار في ظل توتر دبلوماسي بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، بعد إلغاء زيارة مسؤولين أوروبيين إلى شرق ليبيا بسبب خلافات إجرائية في محادثات الهجرة.

وتواجه السلطات في كريت صعوبات كبيرة في توفير الخدمات الأساسية للمهاجرين، الذين ينحدر معظمهم من دول مثل الصومال والسودان ومصر والمغرب، وفقاً لمسؤولين محليين. وقد أشار المسؤولون إلى أن مراكز الاستقبال المؤقتة قد امتلأت تماماً، مما يزيد من معاناة المهاجرين ويضع ضغوطاً إضافية على الخدمات الإنسانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل فشل جهود الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاقيات تعاون أمنية مع ليبيا لوقف انطلاق القوارب من السواحل الليبية.

 في سياق متصل، أعلنت اليونان عن خطط لبناء منشأة احتجاز جديدة على جزيرة كريت وتعزيز التعاون مع السلطات الليبية لوقف انطلاق القوارب. كما تم نشر فرقاطتين بالقرب من المياه الليبية لتعزيز الرقابة البحرية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

البرتغال تؤجل قانون الجنسية إلى سبتمبر.. والإسرائيليّون الأبرز في اكتسابها

هل بدأ ترامب فعليًّا في إعادة حساباته تجاه بوتين؟

اليونان تُواجه موجة هجرة جديدة من السواحل الليبية وسط اكتظاظ مراكز الإيواء