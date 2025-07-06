اليونان: إنقاذ أكثر من 750 مهاجرًا في عمليات متزامنة جنوب جزيرة كريت

اعلان

أعلنت السلطات اليونانية، السبت، أن أكثر من 753 مهاجرًا ولاجئًا تم إنقاذهم خلال الساعات الماضية في سلسلة من العمليات واسعة النطاق جنوب جزيرة كريت، نفذت بتنسيق من مركز البحث والإنقاذ الموحّد، وبمشاركة خفر السواحل اليوناني وسفن تجارية.

وذكرت قيادة خفر السواحل أن أكبر عملية إنقاذ جرت على بُعد 25 ميلاً بحرياً جنوب شرق جزيرة غافدوس، حيث تم العثور على 430 شخصًا على متن قارب صيد مفرط الحمولة، جرى إنقاذهم بالتعاون بين زورق دورية يوناني وناقلة ترفع علم بنما. وتم نقلهم إلى ميناء أغيا غاليني لتلقي الرعاية الأولية.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، تم رصد 67 مهاجرًا على بعد 30 ميلاً جنوب غافدوس على متن قارب آخر، وقامت سفينة شحن تحمل علم جزر مارشال بإنقاذهم ونقلهم إلى ميناء باليوكورا.

كما أُنقِذ 20 شخصًا آخرين من جنوب غافدوس بواسطة زورق دورية يوناني، ونُقلوا إلى الجزيرة ذاتها.

وفي عملية رابعة، أنقذت سفينة شحن برتغالية 73 مهاجرًا على بعد 32 ميلاً جنوب كاليا ليميني، في ظروف بحرية مناسبة (رياح بسرعة 3 بوفورت)، وتم نقلهم بأمان إلى الميناء المحلي.

بالتزامن مع عمليات الإنقاذ البحرية، سُجلت عمليتا إنزال جديدتان في المناطق الساحلية التابعة لبلدية غورتينا في إقليم هيراكليون (جزيرة كريت). وجرى اكتشاف 96 مهاجرًا على شاطئ لوترا، و67 آخرين على شاطئ لينتاس.

وأكدت السلطات أنه تم نقل جميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى نقاط استقبال أولية آمنة، حيث خضعوا للإجراءات الصحية والإدارية اللازمة، بما في ذلك تسجيل الهوية وتقديم الرعاية الإنسانية.