Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

إسبانيا تفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين مدريد وأنقرة

صورة للمواد التي صادرتها الشرطة الوطنية.
صورة للمواد التي صادرتها الشرطة الوطنية. حقوق النشر Policía Nacional
حقوق النشر Policía Nacional
بقلم: Cristian Caraballo & يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلنت الشرطة الإسبانية، أنها فككت بالتعاون مع الشرطة والمديرية العامة للرقابة الجمركية التركية، عصابة متخصصة في تهريب المخدرات بين البلدين.

اعلان

وقالت السلطات إن الشبكة ضالعة في تهريب الهيروين إلى إسبانيا، وتعيد استثمار الأرباح التي تنتج منها في الماريجوانا التي تُصدَّر بدورها إلى تركيا عبر الطريق البحرية نفسها من سيت (فرنسا) إلى يالوفا (تركيا).

وأوضحت أن عملية التفكيك تمت على مرحلتين، أُعتقل خلالها 15 شخصًا، أودع 11 منهم السجن بعد تقديمهم إلى المحاكم للاشتباه في اتجارهم بالمخدرات والانتماء إلى منظمة إجرامية.

وخلال التحقيق، ضُبطت ثمانية كيلوغرامات من الهيروين عالي النقاء، وأكثر من 170 كيلوغرامًا من براعم الماريجوانا، و30 كيلوغرامًا من المادة المغشوشة، وحوالي 47,000 يورو نقدًا، وسبع سيارات فارهة، وهواتف نقالة، ووثائق مختلفة.

وكان التحقيق قد بدأ نهاية العام الماضي، بعد الكشف عن شحنة من الهيروين في مدريد، وأظهرت المؤشرات الأولى أن العصابة التي تقف خلف تلك الشحنة كانت تتخذ من إسبانيا وتركيا مقرًا لها، وتعمل في مدن مثل مدريد وأليكانتي وبرشلونة وتاراغونا.

Related

كما تبيّن أن المنظمة كانت تستخدم شاحنات مقطورة لنقل المخدرات وتخفيها في خزانات الوقود والمياه، من مستودع صناعي في إلس غاريدلس (تاراغونا).

وفي شباط/ فبراير الماضي، استطاعت السلطات القبض على أحد قادة العصابة وملازمه واثنين من المتعاونين معه أثناء قيامهم بصفقة شملت كيلوغرامين من الهيروين.

وفي وقت لاحق، وخلال عملية تفتيش منزلية، ضُبطت ستة كيلوغرامات إضافية من الهيروين، وكيلوغرام واحد من مادة التقطيع، وحوالي 300 غرام من الأمفيتامين، ومبالغ نقدية، ومواد تغليف.

وعلى الرغم من هذه الاعتقالات، واصلت المنظمة نشاطها إلى أن أدت عملية جديدة شاركت فيها مجموعة العمليات الخاصة (GEO) إلى تفتيش المستودع في تاراغونا واعتقال ستة أعضاء آخرين.

كما أُلقي القبض على الزعيم الأخير للشبكة في إل كامبيلو (أليكانتي)، وتم تحديد موقاعها اللوجستية في مدريد. واختتمت العمليات بعمليات تفتيش في خمسة مواقع مختلفة: مدريد (2)، وأليكانتي (1)، وبرشلونة (1)، وتاراغونا (1).

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الجيش الإسرائيلي: مقتل 7 أطفال فلسطينيين قرب نقطة توزيع المياه في غزة ناجم عن "خطأ تقني" في الصاروخ

إسرائيل: مستشار مقرب من نتنياهو يواجه اتهامات بتسريب معلومات "حساسة" خلال حرب غزة

إسبانيا: إرسال وحدات إغاثة عسكرية إلى سرقسطة بعد فيضانات عنيفة