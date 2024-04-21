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بلغاريا تضبط أكثر من 402 كيلوغرام من الهيروين بقرب الحدود التركية

عينة من المخدرات المحجوزة
عينة من المخدرات المحجوزة Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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كانت كمية الهيروين مخبأة في 618 عبوة داخل 156 مرتبة للنوم منقولة في الشاحنة. وقدّر المسؤولون قيمة شحنة المخدرات بمبلغ 8.5 مليون يورو.

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قال مسؤولو الجمارك البلغارية إنهم ضبطوا ما يقرب من 403 كيلوغرامات من الهيروين، عُثر عليها في شاحنة تحمل تسجيلًا تركيًا كانت في طريقها من إيران إلى أوروبا الغربية.

وقال المدعي العام الإقليمي في هاسكوفو إيفان ستويانوف يوم السبت، إن الشاحنة صودرت عند نقطة تفتيش كابيتان أندرييفو على الحدود التركية.

وقال وزير الداخلية البلغاري كالين ستويانوف: "دعونا نهنئ أنفسنا على هذا النجاح الكبير حقًا"، مبينا أنه يُعتقد أن المخدرات كانت قادمة من إيران وموجهة للتوزيع في بعض دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وقد اعتُقل سائق الشاحنة التركي وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، في حال إدانته بتهمة تهريب المخدرات. وقد اتخذت بلغاريا، التي تقع على طريق تهريب المخدرات من الشرق الأوسط إلى أوروبا الغربية، خطوات واسعة النطاق في السنوات الأخيرة لمنع تهريب المخدرات.

المصادر الإضافية • أ ب

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