ألمانيا تفرج عن واحدة من أكبر صفقات التسليح لتركيا

وجاء القرار بعد مصادقة مجلس الأمن الاتحادي الألماني، ليُشكّل بذلك تحوّلًا محوريًا في مفاوضات استمرت لسنوات، وكانت تعثّرت مرارًا بسبب اعتراضات سابقة من جانب برلين.

وتسعى أنقرة، العضو الفاعل في حلف الناتو، منذ عام 2022 إلى إتمام هذه الصفقة ضمن خطة استراتيجية لتحديث أسطولها الجوي، وذلك في ظل تأخيرات متكررة في برامج تسليح أخرى. ويُتوقع أن تُشكّل هذه الطائرات دعمًا كبيرًا لقدرات تركيا الدفاعية، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية.

ألمانيا توافق على تسليم 40 طائرة يوروفايتر لتركيا

الطائرات تُنتج ضمن كونسورتيوم أوروبي يضم كبرى الشركات الدفاعية مثل إيرباص، بي إيه إي سيستمز، وليوناردو، حيث يشترط حصول أي صفقة تصدير على موافقة جماعية من الدول الأربع المصنعة: ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، وإسبانيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعرب في وقت سابق من هذا الشهر عن أمله في تسريع الاتفاق، مشيرًا إلى أن كلاً من ألمانيا وبريطانيا أظهرتا "موقفًا إيجابيًا" حيال الطلب التركي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقًا، قد تصل قيمة هذه الصفقة إلى 5.6 مليارات دولار، لتُعد من أضخم صفقات الدفاع التركية في السنوات الأخيرة.