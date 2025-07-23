الشرطة الإسرائيلية تعلن إحباط "مخطط اغتيال" يستهدف نتنياهو وتعتقل امرأة مشتبه بها

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الشرطة أن قواتها، بالتعاون مع جهاز "الشاباك"، اعتقلت امرأة من سكان وسط إسرائيل، بعد الاشتباه في "تخطيطها لاستهداف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بواسطة عبوة ناسفة".

وذكرت الشرطة أن "المرأة كانت على تواصل مع آخرين في إطار هذا المخطط"، فيما يتولى "الشاباك" التحقيق معها، حيث ستُوجَّه لها تهمة "التآمر لتنفيذ عمل إرهابي".

محاولة اغتيال سابقة

في أيلول/سبتمبر الماضي، كشف موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي عن توقيف مواطن إسرائيلي يُشتبه بتواصله مع إيران والتخطيط لـ "اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب مسؤولين أمنيين آخرين".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد "جنّدت الاستخبارات الإيرانية هذا المواطن الإسرائيلي لاستهداف نتنياهو، ووزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت، إضافة إلى رئيس جهاز الشاباك السابق رونين بار".

ووفق بيان مشترك لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة، فقد تم اعتقال المشتبه به في آب/أغسطس "بعد التأكد من إجرائه اتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية أثناء تواجده في تركيا". وأوضح البيان أن "المعتقل، وهو رجل أعمال إسرائيلي، عبر الحدود إلى داخل إيران حيث التقى بممثلين عن تلك الأجهزة".

تسمم غذائي قبل أيام

وألغت محكمة الصلح في القدس، يوم الأحد الماضي 20 تموز/يوليو، جلستي استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقررتين هذا الأسبوع، بسبب تعرضه لحالة تسمم غذائي حاد.

وأفاد مكتب نتنياهو أن الأخير أصيب مساء السبت بالتهاب معوي ناتج عن تناول طعام فاسد، وتلقى علاجًا بالسوائل الوريدية لتعويض الجفاف، ويستريح في منزله لثلاثة أيام مع الاستمرار في إدارة شؤون الدولة من هناك.

وقد قدم محاميه طلب تأجيل الجلسات، ووافقت النيابة العامة، لكن المحكمة ألغتها بسبب عدم توفر مواعيد لاحقة قبل إجازة الصيف التي بدأت هذا الأسبوع وتستمر حتى 5 أيلول/سبتمبر.