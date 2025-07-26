برنامج الأغذية العالمي: واحد من كل ثلاثة أشخاص في قطاع غزة لم يتناول الطعام منذ أيام

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن "واحداً من كل ثلاثة أشخاص في قطاع غزة لم يتناول الطعام منذ عدة أيام".

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وفي بيان صادر يوم السبت 26 تموز/يوليو 2025، أكد البرنامج أن نحو 90 ألف شخص في غزة يعانون من سوء التغذية، فيما تم تسجيل عشرات الوفيات المرتبطة بهذا الوضع خلال الأسبوع الماضي فقط.

من جهته، أقر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بأن "القطاع لا يعاني من مجاعة شاملة"، لكنه أشار إلى أن الأمن الغذائي بلغ "وضعًا خطيرًا وحسّاسًا للغاية"، مضيفًا أنه يعمل بشكل مكثف على "الحفاظ على التوازن الغذائي" بالتعاون مع المنظمات الإنسانية.

وأضافت تقارير عسكرية، نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن غزة شهدت "فترات حرجة من انعدام الأمن الغذائي خلال الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا، وأن الجيش الإسرائيلي تعاون خلال تلك الفترات مع المنظمات الإنسانية الدولية لمحاولة معالجة الأزمة".

وجاء بيان برنامج الأغذية العالمي بعد إعلان إسرائيل عن السماح للدول الأجنبية بإسقاط المساعدات جواً داخل قطاع غزة، في وقت يُتوقع أن تتولى كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة تنفيذ عمليات الإسقاط الأولى.

لكن بحسب مصادر عسكرية نقلتها شبكة "بي بي سي"، فإن الجيشين الأردني والإماراتي لا يزالان بانتظار الموافقة الرسمية من الجيش الإسرائيلي للبدء في عمليات الإسقاط الجوي.

بالتزامن، دعت دول أوروبية كبرى، من بينها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى رفع القيود عن تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأكدت في بيان مشترك أن "منع إيصال المساعدات الأساسية للسكان المدنيين أمر غير مقبول".

من جانبه، أقر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن الموافقة على عمليات الإسقاط الجوي "جاءت متأخرة للغاية"، لكنه شدد على أن بلاده "ستبذل كل ما بوسعها لضمان إيصال المساعدات عبر هذا المسار".