فيديو - الجيش الإسرائيلي: نفذنا سلسلة من العمليات الليلية داخل الأراضي السورية

اعلان

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، عن تنفيذ قواته البرية من الفرقة 210 سلسلة من العمليات الليلية داخل الأراضي السورية، استهدفت مواقع يصفها بـ"بنى تحتية إرهابية" وعناصر يشتبه في ضلوعهم بأنشطة "معادية" قرب الحدود مع إسرائيل.

وبحسب البيان، فإن العمليات جرت في مناطق تمتد من "تاج حرمون" وحتى المثلث الحدودي الذي تلتقي فيه حدود سوريا والأردن وإسرائيل، وهي منطقة تشهد منذ أسابيع ما وصفته تل أبيب بـ"جهود دفاعية متواصلة" لمنع أي تهديدات قادمة من الجبهة الشمالية.

وأوضح الجيش أن عناصر من لواء ألكسندروني (اللواء الثالث) نفذوا هذا الأسبوع عدة مداهمات على مواقع يُعتقد أنها تستخدم لتخزين أسلحة، وتم خلالها اعتقال عدد من المشتبه بتورطهم في "أنشطة إرهابية". وأضاف البيان أنه تم نقل هؤلاء المعتقلين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية لمواصلة التحقيق معهم.

يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر مشاهد مصورة تُظهر ما قال إنها وقائع من العمليات البرية الأخيرة، دون الكشف عن توقيت تنفيذها أو الموقع الدقيق.