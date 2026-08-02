فيديو. مروحيات وإطفائيون يواجهون حريق غابة سريع الانتشار قرب أثينا

تكافح فرق الإطفاء وطائرات الهليكوبتر يوم الأحد حريق غابات تغذيه الرياح غرب أثينا، بينما ينتشر دخان كثيف وألسنة لهب في الغابة الجافة قرب بلدة بورتو جيرمينو.

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أظهرت مقاطع فيديو فرق الإطفاء على الأرض وهي تحاول السيطرة على النيران، في حين كانت طائرات الهليكوبتر تلقي المياه مرارا على الحريق. وزادت الرياح القوية من تعقيد جهود الإخماد، ودفعت الطائرات إلى تنفيذ اقترابات صعبة فوق المنحدرات المشتعلة.

التهم الحريق منذ يوم الجمعة مساحة واسعة من الغابات، ما أدى إلى إجلاء سكان مجتمعات ساحلية قريبة. وتم نشر مئات من رجال الإطفاء وأكثر من 20 طائرة، فيما تواصل اليونان مواجهة حالة طوارئ حادة بسبب حرائق الغابات.