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يعمل رجال الإطفاء أثناء حريق غابات قرب بورتو جيرمينو شمال غرب أثينا في اليونان
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فيديو. مروحيات وإطفائيون يواجهون حريق غابة سريع الانتشار قرب أثينا

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تصدّى عناصر الإطفاء، بمساندة طائرات هليكوبتر، لحريق غابات سريع الانتشار غرب أثينا، إذ أجّجته رياح قوية وفرض عمليات طوارئ في المنطقة.

تكافح فرق الإطفاء وطائرات الهليكوبتر يوم الأحد حريق غابات تغذيه الرياح غرب أثينا، بينما ينتشر دخان كثيف وألسنة لهب في الغابة الجافة قرب بلدة بورتو جيرمينو.

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أظهرت مقاطع فيديو فرق الإطفاء على الأرض وهي تحاول السيطرة على النيران، في حين كانت طائرات الهليكوبتر تلقي المياه مرارا على الحريق. وزادت الرياح القوية من تعقيد جهود الإخماد، ودفعت الطائرات إلى تنفيذ اقترابات صعبة فوق المنحدرات المشتعلة.

التهم الحريق منذ يوم الجمعة مساحة واسعة من الغابات، ما أدى إلى إجلاء سكان مجتمعات ساحلية قريبة. وتم نشر مئات من رجال الإطفاء وأكثر من 20 طائرة، فيما تواصل اليونان مواجهة حالة طوارئ حادة بسبب حرائق الغابات.

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