محذرًا من تكرار مآسي 7 أكتوبر..نتنياهو: التظاهرات المطالبة بإنهاء الحرب تعزز موقع حماس

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن المتظاهرين الذين يطالبون بوقف الحرب في قطاع غزة يخدمون مصالح حركة حماس.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وفق بيان صادر عن مكتبه، إن "الدعوات إلى إنهاء الحرب من دون هزيمة حماس لا تؤدي فقط إلى تعزيز موقف الحركة وتأخير تحرير الرهائن، بل تضمن أيضاً تكرار مآسي السابع من تشرين الأول/أكتوبر"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل عام 2023 وأدى إلى اندلاع الحرب في غزة.

احتجاجات وإضراب في إسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل

شهدت مدن وبلدات إسرائيلية، اليوم الأحد، إضراباً واسعاً ترافق مع موجة احتجاجات شارك فيها الآلاف استجابة لدعوة أطلقتها عائلات المحتجزين في غزة، بهدف الضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن المتظاهرين أغلقوا الشوارع في أكثر من 350 موقعاً، فيما تجمع العشرات أمام منازل عدد من الوزراء بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير التعليم يوآف كيش، ووزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف.

كما أغلق مئات من أكاديميي جامعة تل أبيب طريق مردخاي نمير الرئيسي في تل أبيب من الاتجاهين، للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى، في حين أغلقت ناشطات إسرائيليات شارع أيالون الحيوي قرب تل أبيب رفضاً لـ"التضحية بالرهائن". وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن متظاهرين آخرين قطعوا الطريق السريع رقم 1 عند مدخل القدس للغرض ذاته.

من جانبها أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 32 شخصاً خلال الاحتجاجات، في وقت أشارت القناة 14 الاسرائيلية إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتات تشجع على رفض الخدمة العسكرية، ورددوا هتافات ضد الجيش والحكومة.

وفي بيانها صباح الأحد، قالت عائلات الرهائن إن "الدولة توقفت لأنها لم تعد قادرة على الاستمرار على هذا النحو"، مؤكدة أن "الوقت ينفد بالنسبة للمختطفين وقد يُفقدون للأبد إذا لم تتحرك الحكومة فوراً". وأضافت: "سئمنا الشعارات والمماطلات، والشعب وحده سيعيد أبناءه إلى بيوتهم".

وأعلنت الهيئة المنظمة للتحرك أنها ستنصب خيمة اعتصام على حدود غزة اعتباراً من يوم غد، مؤكدة أن "العائلات ستنام هناك وتواصل نضالها من أجل أحبائها". كما أُطلق أسطول بحري في بحيرة طبريا للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى.

استطلاع للرأي

بحسب استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف، فإن 16% من الإسرائيليين أعلنوا نيتهم المشاركة في الإضراب، بينما قال 40% إنهم لن يضربوا لكنهم يتفقون مع أهدافه، في حين رفض 29% الإضراب وأهدافه معاً.

الإضراب انطلق عند السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي في عشرات المدن، وانضمت إليه مئات السلطات المحلية والمنظمات، كما سمحت العديد من الشركات لموظفيها بالمشاركة. وشملت الفعاليات مسيرات وخطابات وعروضاً في ما يعرف بـ"ساحة الرهائن" في تل أبيب، إضافة إلى لقاءات مع ناجين من الأسر وعائلات المحتجزين. ومن المقرر أن تكون التظاهرة المركزية مساءً أمام وزارة الدفاع وساحة هبيما في تل أبيب.

وكانت عائلات المحتجزين قد دعت الأسبوع الماضي إلى إضراب شامل تحت شعار "الأحد تتوقف إسرائيل" للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.