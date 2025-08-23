تفاصيل اعتقال الأوكراني في إيطاليا.. هل جنّدته كييف لتفجير خطوط نورد ستريم؟

كشفت أحدث التحقيقات أن الأوكراني سيرهي ك.، الذي أُلقي القبض عليه في إيطاليا هذا الأسبوع، يُشتبه في أنه العقل المدبر للهجمات بالمتفجرات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز الروسية "نورد ستريم".

ووفقًا لمذكرة الاعتقال، التي اطّلعت عليها وسائل إعلام ألمانية بارزة بينها قناة ARD وصحيفة زود دويتشه تسايتونغ وصحيفة دي تسايت، فإن سيرهي ك. قاد فريق التخريب ونفذ العملية في أيلول/ سبتمبر 2022.

المشتبه به البالغ من العمر 49 عامًا اعتُقل مساء الأربعاء في مقاطعة ريميني، حيث كان يقضي إجازة مع زوجته وطفليه. وتتهمه السلطات الألمانية بالمشاركة في "عمل تخريبي مناهض للدستور".

وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، فيما ينفي محاميه هذه المزاعم، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

علاقات مع المخابرات الأوكرانية

في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، تعرّضت ثلاثة من أصل أربعة خطوط أنابيب "نورد ستريم" للتفجير في قاع بحر البلطيق. هذه الأنابيب كانت مخصّصة لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، غير أن المشروع توقّف مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

تشير التحقيقات إلى أن سيرهي ك. نفّذ العملية مع خمسة رجال وامرأة مستخدمين جوازات سفر مزورة. المجموعة استأجرت قاربًا يُدعى "أندروميدا"، أبحرت به نحو موقع الأنابيب حيث زرع غواصون أربع قنابل على عمق يتراوح بين 70 و80 مترًا وربطوها بخطي "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2". وبعد العملية، أقلّهم سائق باتجاه أوكرانيا.

المعلومات المتاحة تكشف أن المشتبه به الرئيسي على صلة بجهاز المخابرات الأوكراني SBU، حيث عمل معه قبل أكثر من عشر سنوات، وما زال ينشط ضمن جمعية لجنود الاحتياط في الجهاز.

هذه الصلة المحتملة تغذي الشبهات حول تورط رسمي لأوكرانيا، وهو ما قد يضع العلاقات بين برلين وكييف على المحك، خاصة وأن ألمانيا تعد من أبرز الداعمين العسكريين والماليين لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

جدير بالذكر أن المحققين الألمان كانوا قد تتبعوا العام الماضي غواصًا أوكرانيًا آخر يُدعى فولوديمير ز.، يشتبه أيضًا بضلوعه في العملية. غير أنه أفلت من الاعتقال في بولندا بعدما غادر البلاد في سيارة دبلوماسية أوكرانية.

بحسب السلطات الإيطالية، سيبقى سيرهي ك. قيد الاحتجاز حتى مطلع أيلول/ سبتمبر على الأقل، مع احتمال تسليمه إلى ألمانيا لاحقًا. ومن المقرر عقد جلسة استماع حول مسألة التسليم منتصف الأسبوع المقبل، فيما يواجه المتهم عقوبة قد تصل إلى 15 عامًا في السجن حال إدانته.

من جهته، يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفي أي تورط رسمي لبلاده في تفجير خطوط نورد ستريم.