تقارير تكشف: هذه هي الأسماء التي طالتها غارات إسرائيل في اليمن

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ الخميس غارة استهدفت مجموعة من كبار المسؤولين العسكريين التابعين لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، بينما كان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يلقي خطابًا متلفزًا موجّهًا إلى أنصاره.

وبحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن وسائل إعلام يمنية، فإن رئيس حكومة الحوثيين غالب الرحوي قُتل في الهجوم، فيما أفادت قناة "الجمهورية" اليمنية أن الرحوي كان في شقة سكنية مع عدد من زملائه عند وقوع الغارة. كما أوردت "القناة 12" العبرية أن وزير الدفاع في حكومة الحوثيين محمد ناصر العاطفي ورئيس أركان الجماعة محمد عبد الكريم الغماري يُرجَّح أنهما قُتلا أيضًا في الهجوم.

غياب تأكيد رسمي

حتى مساء الجمعة، لم تصدر أي بيانات رسمية من الجماعة تؤكد مقتل القيادات الثلاث، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن وضعهم الصحي لا يزال غير معروف. وفي السياق نفسه، أفادت قناة "الحدث" بأن الغارات استهدفت منازل يتحصن فيها قادة حوثيون في صنعاء، في حين ذكرت وسائل إعلام عربية أن نحو عشر غارات طالت مواقع مختلفة في العاصمة، بينها القصر الرئاسي.

خلفيات وتداعيات

وبحسب "كان"، فإن الرحوي كان يتولى منصبه منذ عام تقريبًا من دون أي اعتراف دولي رسمي، فيما أشارت تقارير "القناة 12" إلى أن العاطفي كان على صلة وثيقة بإيران وحزب الله، ويُتهم بالمصادقة المباشرة على هجمات ضد إسرائيل. أما الغماري، فسبق أن نجا من محاولة اغتيال خلال الحرب بين إيران وإسرائيل، وفق المصدر ذاته.

في موازاة ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي أن الضربات في صنعاء استهدفت مواقع مرتبطة بـ"القيادة والسيطرة" للحوثيين، بينما أظهرت صور نشرها المتحدث باسم الجيش تجهيز الطيارين لشن هجمات جوية جديدة على أهداف في اليمن بتاريخ 24 آب/أغسطس 2025.

متابعة من "مستويات عليا" في إسرائيل

ذكرت "جيروزاليم بوست" أن وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان تابعا العملية من مقر قيادة الجيش، في حين واكبها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر "هاتف آمن".

تصعيد متبادل

تأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرتين مسيّرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه إسرائيل. كما شملت الضربات الأخيرة مواقع لإطلاق الصواريخ الباليستية ومنشآت كهربائية في العاصمة اليمنية.

وكان الحوثيون قد كثفوا خلال الأسبوع الأخير هجماتهم على إسرائيل، عبر إطلاق صواريخ باليستية يوم الجمعة الماضي وأخرى الأربعاء. وتعود بداية هذه الهجمات إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما شرعت إسرائيل في تنفيذ ضربات مضادة على الأراضي اليمنية في تموز/يوليو 2024.

ورغم استمرار الضربات المتبادلة، تفيد التقارير الإسرائيلية بأن هذه العمليات لم توقف حتى الآن إطلاق الحوثيين للصواريخ والطائرات المسيّرة، كما أن أيًا من هجمات الجماعة لم يسفر عن سقوط قتلى في إسرائيل منذ تموز/يوليو 2024.