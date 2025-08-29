كتاب السنوار "كيف نهزم إسرائيل" على رفوف مكتبات موسكو وسانت بطرسبرغ

وقالت هيئة البث إن مقدمة الكتاب تصف السنوار بأنه "تشي جيفارا المسلم" و"جنرال الأحرار"، وتعرض فصول حياته، مع التركيز على معركة "طوفان الأقصى" (هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023) باعتباره مهندس العملية.

وفي التعريف عن المؤلف، يُشار إلى السنوار كأحد أبرز القادة العسكريين العرب في العصر الحديث، وقائد الدفاع عن غزة في 2023-2024.

ويتابع الوصف: "على الرغم من تفوق إسرائيل في الأسلحة، فإن الدولة العبرية فشلت في السيطرة على غزة بالكامل. وبالرغم من إسقاط أكثر من 80,000 طن من القنابل على قطاع غزة الصغير، فقد نجت المدينة. ويُعزى هذا الفضل في كثير من النواحي إلى السنوار شخصيًا. في هذا الكتاب، يحكي القائد الكبير، 'جنرال الشعب الحر'، عن حياته المكرسة للنضال الشديد من أجل تحرير الفلسطينيين وجميع الشعوب العربية."

وبحسب Newsru، إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية الناطقة بالروسية، فإن عدد نسخ الكتاب يبلغ 150 نسخة، ونُشر في مدن مثل موسكو وسانت بطرسبرغ بسعر يقارب 46 دولارًا أمريكيًا.

وقد أصدر الكتاب دار Rodina للنشر التابعة لدار Algorithm، وهي الجهة نفسها التي يتهمها الإعلام العبري بنشر كتب معادية للسامية، ويعمل فيها الكاتب ألكسندر بروخانوف، مؤلف كتاب "حماس – تحية للأبطال" عام 2008.

روسيا تنشر كتابا للسنوار في مكتباتها

الإعلام الإسرائيلي: الخطوة ذات دلالات سياسية

من جهته، وصف اتحاد كتاب الجالية اليهودية في روسيا الخطوة بأنها "دعم واضح للإرهاب"، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن السماح بنشر رواية من هذا النوع يحمل دلالات سياسية وليست ثقافية فقط، لأن نشر أي كتاب في روسيا يتطلب الحصول على موافقة السلطات.

عام 2004، كتب يحيى السنوار روايته "الشوك والقرنفل" بينما كان معتقلًا في السجون الإسرائيلية. تدور القصة حول عدة شخصيات فلسطينية وتمتد من عام النكبة 1948، غداة قيام ما أصبح يُعرف بدولة إسرائيل، حتى الانتفاضة الثانية، التي اندلعت في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد زيارة رئيس الوزراء الأسبق آرييل شارون للمسجد الأقصى.

تجسد الرواية تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من وجهة نظر السنوار، مع التركيز على الفصائل الفلسطينية المسلحة وعملياتها في مواجهة الجيش الإسرائيلي.

مقتل السنوار في غزة

في 16 أكتوبر 2024، قُتل يحيى السنوار في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) في رفح، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية قذائف على مبنى يُشتبه في احتوائه على مواد متفجرة. لم يكن الجيش حينها على علم بمكان السنوار، لكن بعد إجراء اختبار الحمض النووي، تبين أن أحد أبرز غرماء إسرائيل قد لقي حتفه.