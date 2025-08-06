يحيى السنوار يثير عاصفة جدل في جناح ولادة بمستشفى ألماني.. كيف بدأت القصة؟

أثار ظهور اسم القيادي الراحل في حركة حماس يحيى السنوار على لوحة ترحيب بالمواليد الجدد في مستشفى جامعة لايبزيغ بألمانيا، موجة جدل وانتقادات واسعة، بعدما تداولت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت "الانزعاج" لدى عدد من المتابعين.

وفي التفاصيل، يعتاد المستشفى الجامعي في لايبزيغ على عرض لوحة يومية تتضمن أسماء الأطفال الذين وُلدوا حديثاً، وعادةً ما تتضمن أسماء شائعة في ألمانيا تحت عبارة "مرحباً".

لكن في يوم الأحد 3 آب/أغسطس، فوجئ الموظفون والزوار بوجود اسم يحيى السنوار على القائمة، وهو الاسم الكامل للقيادي السابق في حركة حماس الذي قُتل في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2024. وجود هذا الاسم، بالإضافة إلى قيام أحد الموظفين برسم قلب فوق حرف "i" في الاسم، أثار استغراباً وردود فعل حادة.

رد فعل المستشفى واعتذار رسمي

قام المستشفى بنشر صورة اللوحة على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، مما تسبب بسيل من التعليقات الصادمة والانتقادات اللاذعة. واضطر المستشفى إلى حذف الصورة لاحقاً، وقدم اعتذاراً علنياً أوضح فيه أن الموظفين لم يكونوا على علم بدلالات الاسم السياسية.

وقال المتحدث باسم المستشفى، يورن غلاسنر، لصحيفة "بيلد" الألمانية: "في هذه الحالة، لم يكن الشخص الذي نشر الصورة على علم بأن الاسم مرتبط حالياً بشخصية سياسية معروفة، تشغل موقعاً في سياق جيوسياسي شديد الحساسية".

وأضاف المتحدث أن المستشفى يعترف بأن المنشور قد تسبب في "مشاعر انزعاج أو ضيق"، ووجّه "اعتذاراً صادقاً لأي شخص شعر بالأذى أو الاستفزاز من هذا المنشور". وأكد أن المؤسسة ستغتنم هذه الحادثة كمناسبة "لمراجعة الإجراءات الداخلية من أجل ضمان مزيد من الحساسية مستقبلاً عند التعامل مع مسائل مماثلة".

حملة واسعة على الإنترنت

تفاقمت ردود الفعل حول القضية بعد أن نشر مغني الراب اليهودي الألماني بن صالومو صورة اللوحة على حسابه في إنستغرام، مع تعليق شديد اللهجة أدان فيه المستشفى لعرض الاسم. وسرعان ما انتشرت الصورة بشكل واسع وأطلقت موجة من الجدل عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "دي فيلت" الألمانية، فإن سبب اختيار الاسم للطفل لم يُكشف، ولم تصدر أي معلومات حول هوية الوالدين. كما لم يتضح بعد ما إذا كانت دائرة الأحوال المدنية ستوافق على تسجيل الاسم بشكل رسمي.

اسم يحيى في أوروبا

اسم يحيى يُعد شائعاً في العالم العربي، لكنه يشهد أيضاً تزايداً في الاستخدام داخل أوروبا. ووفق تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" عام 2024، فقد قفز اسم "يحيى" 33 مرتبة في تصنيف الأسماء الأكثر رواجاً في المملكة المتحدة، ودخل قائمة الأسماء الـ100 الأكثر شعبية للذكور في إنجلترا وويلز. وتشير بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إلى أنه تم إطلاق اسم "يحيى" على 583 مولوداً ذكراً خلال ذلك العام.

من هو السنوار؟

السنوار كان يشغل منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، وأُعلن عن مقتله في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2024 خلال مواجهة مع الجيش الإسرائيلي. الإعلان عن مقتله جاء بعد يوم من بيان مشترك أصدره الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، أكدا فيه تنفيذ عملية في غزة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم السنوار.

وتحمّل إسرائيل السنوار المسؤولية الكاملة عن التخطيط لهجوم "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو الهجوم الذي شنّه مقاتلو حركة حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية قرب قطاع غزة.