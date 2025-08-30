اغتيال رئيس البرلمان الأوكراني السابق في لفيف.. وروسيا تعزّز تقدّمها في دونيتسك

قُتل رئيس البرلمان الأوكراني السابق أندريه باروبي بالرصاص اليوم السبت 30 آب/أغسطس في مدينة لفيف غربي أوكرانيا، في حادثة أثارت صدمة واسعة وأطلقت السلطات على إثرها عملية ملاحقة واسعة للقاتل.

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تفاصيل الحادثة

أعلنت النيابة العامة أن مسلحًا أطلق عدة رصاصات على باروبي (54 عامًا) فأرداه قتيلًا على الفور، قبل أن يفر من مكان الجريمة. وأكدت أن عمليات البحث جارية لتحديد هوية المنفذ والقبض عليه.

وقالت الشرطة الوطنية إن الهجوم وقع قرابة الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وأكد رئيس بلدية لفيف أندري سادوفي أن كشف ملابسات الحادثة يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن "هذه مسألة تتعلق بالأمن في بلد يعيش حالة حرب، حيث نرى أنه لا توجد أماكن آمنة تمامًا".

غموض حول الدوافع

حتى الآن لم تكشف السلطات الأوكرانية أي تفاصيل عن هوية المنفذ أو دوافعه، كما لم يُعرف ما إذا كان للهجوم ارتباط مباشر بالحرب الدائرة مع روسيا.

باروبي شغل منصب رئيس البرلمان الأوكراني بين نيسان/أبريل 2016 وآب/أغسطس 2019، وكان أحد أبرز قادة احتجاجات "الميدان الأوروبي" عامي 2013-2014 المطالبة بتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

كما تولى منصب أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني خلال الفترة الممتدة من شباط حتى آب 2014، وهي المرحلة التي شهدت اندلاع المعارك في شرق البلاد وضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

ردود الفعل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة "إكس" أن وزير الداخلية إيغور كليمنكو والمدعي العام روسلان كرافشينكو قدما له تفاصيل أولية عن "جريمة قتل مروعة في لفيف"، مؤكدًا تسخير "كل القوى والوسائل اللازمة للتحقيق والبحث عن القاتل". وقدم تعازيه لعائلة باروبي وأحبائه.

وانهالت رسائل النعي من شخصيات سياسية بارزة، حيث وصف الرئيس السابق بيترو بوروشينكو مقتل باروبي بأنه "رصاصة في قلب أوكرانيا"، مؤكدًا أنه "كان رجلًا عظيمًا وصديقًا حقيقيًا"، ومشيدًا بمساهماته في بناء الجيش الأوكراني.

أما وزير الخارجية أندري سيبيها فوصفه بأنه "وطني ورجل دولة قدّم إسهامًا ضخمًا في الدفاع عن حرية أوكرانيا واستقلالها وسيادتها"، معتبرًا أنه شخصية "يستحق أن يُذكر في كتب التاريخ".

رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو نعت باروبي معتبرة اغتياله "خسارة فادحة"، ودعت إلى فتح تحقيق سريع، مشيدة بمساهماته في "تشكيل الدولة الأوكرانية".

تقدم روسي جديد .. وزيلينسكي يدعو لاتخاذ خطوات ضد روسيا

بينما هزّ اغتيال باروبي مدينة لفيف وأثار صدمة سياسية واسعة، كانت الجبهة الشرقية تشهد تصعيدًا جديدًا من جانب القوات الروسية التي واصلت هجماتها الجوية والبرية على عدة مناطق في أوكرانيا.

وفي هذا السياق، شنت القوات الروسية ليل الجمعة هجومًا واسع النطاق استهدف عدة مناطق أوكرانية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة نحو عشرين آخرين في مقاطعة زابوريجيا جنوب البلاد، بحسب السلطات المحلية. وأوضحت أن ثلاثة قُصَّر تتراوح أعمارهم بين تسع سنوات و16 عامًا نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت صور نشرتها السلطات الأوكرانية مباني مدمرة ورجال إطفاء يعملون على إخماد حرائق اندلعت جراء الضربات. كما تسبب القصف بقطع الكهرباء والغاز عن عشرات المنازل والمباني، وفق ما أفاد حاكم المنطقة إيفان فيدوروف.

كما أعلن سلاح الجو الأوكراني أن الجيش الروسي أطلق خلال الليل 582 صاروخًا ومسيّرة باتجاه أوكرانيا، مؤكدًا أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الغالبية منها. وفي دنيبروبيتروفسك (وسط شرقي البلاد)، ذكر الحاكم سيرغي ليساك أن الهجمات أدت إلى اندلاع حرائق في بعض المواقع.

من جهتها، تحدثت السلطات الروسية عن "ضربة قوية" استهدفت ما وصفتها بالأهداف العسكرية داخل أوكرانيا.

يأتي هذا التصعيد فيما يواصل الجيش الروسي تقدمه على عدة جبهات. وفي هذا الاطار أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت سيطرة قواتها على بلدة كاميشفاخا في مقاطعة دونيتسك بجنوب شرق أوكرانيا، في خطوة قالت إنها ضمن عملياتها المستمرة لتعزيز وجودها في الإقليم.

كما شنت موسكو فجر السبت هجومًا مكثفًا بأسلحة دقيقة استهدف بحسب قولها "منشآت لصناعة الصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلًا عن قواعد جوية عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية".

وتعليقا على الهجمات الروسية، دعا الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة والدول الأوروبية و"العالم بأسره" إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد روسيا لوقف غزوها المتواصل لبلاده.

وكتب زيلينسكي على صفحته في فيسبوك السبت أن "هذه الحرب لن تتوقف عبر البيانات السياسية، بل من خلال إجراءات فعلية"، مطالبا بفرض مزيد من العقوبات على موسكو، خصوصًا في قطاعي البنوك والطاقة.

وأعرب عن أسفه لأن روسيا "أثبتت من خلال هجماتها الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة وصواريخ كروز أنها لا تأبه بالكلمات أو النداءات".

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا "تعوّل على تحرك ملموس"، مشيرًا إلى أن موسكو استغلت الوقت الذي منحه الغرب في سياق التحضير لمحادثات بينه وبين الرئيس الروسي لشن ضربات جديدة على الأراضي الأوكرانية.

رد أوكراني وتحذيرات من هجمات جديدة

في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني السبت عن ضربة تسبّبت باندلاع حريق في مصفاة كراسنودارسكي في جنوب روسيا.

وحول الهجمات الروسية، قال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا واصلت هجماتها الليلية بالطائرات المسيّرة، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية اشتبكت مع عدد من الأهداف بعدما رُصد تحليق أكثر من مئة مسيّرة فوق مناطق مختلفة من البلاد.

ووفق تقارير محلية، سُمعت انفجارات في محيط شيركاسي وتشيرنيهيف ودنيبرو وكييف. وحذرت وسائل إعلام أوكرانية المواطنين من احتمال تنفيذ ضربات إضافية باستخدام قاذفات روسية.