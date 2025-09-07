25 عامًا على غرق الغواصة النووية كورسك: الكارثة التي هزت روسيا وغيرت بوتين

في 12 أغسطس 2000، غرقت الغواصة النووية الروسية كورسك في بحر بارنتس. ولقي جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 118 شخصاً حتفهم في الكارثة. كانت هذه الحادثة أول أزمة كبيرة في ظل الرئاسة الأولى لفلاديمير بوتين، الذي تم تنصيبه في مايو. التعامل مع المأساة: محاولات الإنقاذ الفاشلة، ورفض المساعدات الأجنبية، والتكتم والكذب المستمر، وأخيرًا موقف الرئيس غير المتعاطف، لم يشوّه فقط صورة بوتين القيادية والحازمة، بل سرّع أيضًا من ترسيخ الحكم الشمولي في روسيا.

الكارثة

في 12 أغسطس/آب 2000، في الساعة 11:27 صباحاً، على متن الغواصة كورسك التي تعمل بالطاقة النووية، أدخل البحارة طوربيداً تدريبياً في أحد أنابيب الإطلاق. كان فخر الأسطول يستعد لهجوم في أكبر مناورة بحرية منذ عشر سنوات.

وبعد أربع وثلاثين ثانية، رصدت محطات الرصد الزلزالي النرويجية زلزالاً بلغت قوته 1.5 درجة على مقياس ريختر عندما انفجر طوربيد التدريب. قُتل كل من كان في غرفة الطوربيد. وقع انفجار آخر بعد دقيقتين و15 ثانية. كان الانفجار الثاني أقوى من الأول بـ250 مرة وكان يعادل زلزالاً بقوة 4.4 درجة. انفجرت سبعة طوربيدات برؤوس حربية.

أفراد طاقم الغواصة النووية الروسية كورسك يقفون على متن الغواصة النووية الروسية كورسك أثناء العرض البحري في سيفيرومورسك في 30 يوليو 2000.

غرقت الغواصة كورسك في قاع البحر بعد 4 دقائق من الانفجار الأول. قُتل كل من كان في معظم مقصورات الغواصة. ولكن في المقصورة الخلفية، في المساحة التي تلي المفاعلات، قُتل 23 شخصًا. بدأ الضابط الثاني ديمتري كوليسنيكوف الكتابة في الظلام بقلم رصاص على ورقة وجدها في جيبه.

"المكان مظلم هنا للكتابة ولكني سأحاول الكتابة وأنا أعمى. يبدو أنه ليس لدينا فرصة، ربما 10-20%. لنأمل على الأقل أن يقرأ أحدهم هذه الرسالة. تحياتي للجميع، لا داعي لليأس. كوليسنيكوف".

يقول تقرير التحقيق الرسمي إنهم ماتوا بعد ست ساعات عندما أسقط أحدهم مولد أكسجين في الماء عن طريق الخطأ وتسبب التفاعل الكيميائي في نشوب حريق. ووفقًا لمعلومات غير رسمية، كتب كوليسنيكوف آخر كلماته على قطعة من الورق في 15 أغسطس، أي بعد ثلاثة أيام.

محاولات إنقاذ مثيرة للشفقة

كانت الغواصات والسفن الروسية قد اكتشفت بالطبع الانفجارات، لكن لم يفكر أي ضابط روسي في احتمال وجود مشكلة. لم تشتبه القيادة إلا في الساعة 18:00 من يوم 12 أغسطس، في الوقت الذي كان ينبغي أن تكون قد اتصلت بغواصة كورسك باللاسلكي.

لم يدق الأدميرال فياتشيسلاف بوبوف، قائد الأسطول الشمالي، الذي كان يدير المناورات من على متن سفينة بيوتر فيليكي، ناقوس الخطر لأن أجهزة الاتصالات في سفينة القيادة غالباً ما تتعطل. اعتقد بوبوف أن تعطل الراديو هذه المرة أيضاً كان السبب في عدم الاتصال بالغواصة.

لم يعلن القائد في النهاية حالة الطوارئ إلا في الساعة 23:00، لأنه في ذلك الوقت لم يعد من الممكن التظاهر بأن شيئاً لم يحدث.

وفقًا لقائد الغواصة ألكسندر نيكيتين، كان ذلك في العهد السوفيتي.

تم إطلاق عملية الإنقاذ أخيرًا في تلك الليلة، لكن سفينة الإنقاذ "رودنيتسكي" لم تعثر على كورسك في قاع البحر حتى بعد ظهر اليوم التالي لأن منارات الاستغاثة الآلية للغواصة لم تكن تعمل. في حالة الطوارئ، كان من المفترض أن ترتفع تلقائيًا إلى السطح وتعطي إشارة استغاثة مستمرة عن طريق الراديو، ولكن تم تعطيل العوامات في العام السابق لمنعها من التفعيل عن طريق الخطأ عندما كانت كورسك تبحر بالقرب من السفن الأمريكية.

تم إطلاق أول غواصة صغيرة من طراز AS-34 من رودنيتسكي في الساعة 16:15 يوم 13 أغسطس. ومع ذلك، أعلنت الغواصة حالة طوارئ وتم رفعها إلى السطح في الساعة 18:32، حيث تبين أنها اصطدمت بمروحة كورسك وأصيبت بأضرار جسيمة.

تم توفير هذه اللقطات من قبل التلفزيون الروسي

وصلت غواصة صغيرة أخرى في اليومين التاليين. أمضت سفن الإنقاذ الثلاث الصغيرة عدة ساعات في البحر في عدة عمليات غوص. لم يتم العثور على الغواصة كورسك الغارقة في أي من العمليات. وفي العديد من العمليات الأخرى، حاولوا دون جدوى التوصيل بفتحة الهروب الخاصة بالغواصة كورسك، أما الغواصة AS-36 التي تم إحضارها لاحقًا فقد حدث بها تسريب في الصمامات وغرقت لفترة وجيزة في قاع البحر - مثل كورسك - ولم يكن بالإمكان إخراجها إلى السطح إلا عن طريق الغوص الاضطراري. وهناك فقط في اللحظة الأخيرة أمكن توصيل كابل رافعة بها قبل أن تغرق مع طاقمها.

كان من الواضح أن البحرية الروسية لم تكن على مستوى المهمة.

عادت أيام ما قبل الغلاسنوست: البحرية والحكومة تنكران ذلك

قام الأدميرال بوبوف بإبلاغ الكرملين بالحادث في حوالي منتصف الليل في ليلة الكارثة. ومع ذلك، فإن وزير الدفاع إيغور سيرغييف، الذي لم يرغب في إيقاظ فلاديمير بوتين، لم يبلغ عن غرق كورسك إلا في الساعة 07:00 من صباح يوم الأحد. كان الرئيس الذي تم تنصيبه حديثًا قد بدأ للتو عطلته في سوتشي. لم يعد بوتين إلى موسكو عند سماع الخبر، بل بقي في المنتجع الأشهر والأكبر على البحر الأسود.

كان بوبوف على علم يوم الأحد بأن فخر البحرية الروسية قد غرق لأن غواصات صغيرة صورت الأضرار المروعة التي لحقت بغواصة كورسك. ومع ذلك، في أول تصريح له، لم يقل الأدميرال كلمة واحدة عن هذا الأمر، ولكنه أشاد بنجاح التدريبات.

في قاعدة الغواصات في فيجيايفو، الميناء الرئيسي لغواصة كورسك، انتشر خبر الحادث بسرعة. وبحلول منتصف الصباح، كانت زوجات وأقارب بحارة كورسك قد وصلوا بالفعل إلى القاعدة، على أمل أن يكون الحادث مجرد حادث بسيط في الغواصة غير القابلة للغرق، وأن مشاكل في اللاسلكي ستمنع الإبلاغ عنه. لكن نائب قائد القاعدة نفى لهم وقوع الكارثة وأرسلهم إلى منازلهم.

اعترفت الحكومة الروسية بالحادث يوم الاثنين 14 أغسطس، وهو اليوم الثالث. ووفقاً للرواية التي رويت للصحفيين، فقد حدث يوم الأحد عطل بسيط في الغواصة كورسك التي غرقت إلى قاع البحر. طمأن المتحدث باسم الأسطول، إيغور ديغالو، الجمهور قائلًا: "تمت استعادة الاتصال مع كورسك. نحن على اتصال مع الطاقم. جميع البحارة على قيد الحياة على متن الغواصة، التي تتلقى الأكسجين والكهرباء من السطح حتى يتم إصلاح العطل. يقوم الغواصون في أعماق البحار بتزويدهم بالأكسجين".

ولكن في الواقع، لم يكن لدى روسيا جرس غوص، وفي ذلك الوقت لم يتم إرسال غواصين مدربين تدريباً خاصاً يمكنهم العمل في قاع البحر.

كما كرر الأدميرال بوبوف تصريحه، مدعياً أنه لم يحدث أي انفجار على متن كورسك وأن هيكل الغواصة كان سليماً.

في يوم الثلاثاء 15 أغسطس، أنشأت البحرية الروسية خطاً هاتفياً للمعلومات للأقارب، لكنها أخفت أسماء أفراد الطاقم عن أفراد العائلة. لذلك لم يعرف أحد ما إذا كان أحد الأقارب على متن الغواصة الغارقة أم أنه لم يتمكن من الاتصال هاتفياً بسبب السرية المعتادة على الطريقة السوفيتية. بعد يومين، نشرت صحيفة روسية قائمة الأسماء بعد دفع مبلغ 440 جنيهاً من الروبل لضابط في البحرية.

وفي يوم الأربعاء 16 أغسطس، كانت البحرية الروسية لا تزال تدعي أن بحارة كورسك لا يزالون يطرقون قاع البحر للإبلاغ عن الغواصة. بعد ذلك أبلغ كبار ضباط البحرية فلاديمير بوتين أنه من المحتمل أن تكون غواصة أمريكية أو بريطانية قد اصطدمت بالغواصة كورسك، مما تسبب في الكارثة.

لقد اصطدمت الغواصات الغربية والسوفيتية/الروسية بالفعل عدة مرات خلال الحرب الباردة وبعدها، ولكن لم تتسبب أي من هذه الاصطدامات في إصابات قاتلة، ناهيك عن انفجار الأسلحة.

ترفع سفينة الإنقاذ

روسيا ترفض مساعدة الدول الغربية

قامت الغواصة المقاتلة الأمريكية ممفيس التي كانت تراقب الغواصة كورسك من مسافة 40 كيلومتراً أثناء التدريبات، بإبلاغ قيادتها على الفور بالكارثة بعد الانفجارات.

وكان التقرير على مكاتب وزير الدفاع ويليام كوهين ومستشار الأمن القومي ساندي بيرغر بحلول ظهر يوم 12 أغسطس/آب. ثم أبلغت واشنطن بعد ذلك الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين: المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج. وكانت إسرائيل قد تلقت الأخبار أيضاً. وعرضت كل حكومة على حدة مساعدة روسيا، لكن الكرملين رفض العرض.

وأخيراً تحدث فلاديمير بوتين إلى الرئيس الأمريكي بيل كلينتون هاتفياً يوم الأربعاء 16 أغسطس، أي بعد أربعة أيام من الكارثة، وأقنعه بقبول المساعدة الخارجية. في اليوم التالي، أعلنت الحكومة الروسية أنها تنتظر غواصين ومعدات من بريطانيا والنرويج، لكنها رفضت نشر غواصة إنقاذ في أعماق البحار عرضها الأمريكيون.

وقال بيل كلينتون في وقت لاحق في فيلم وثائقي بريطاني إن بوتين تعمد عرقلة مهمة الإنقاذ، وقال: ""كان يعلم أنه إذا ذهب رجالنا إلى هناك، فإنهم سيرون حتماً شيئاً لن يعجبهم، أي الروس".

في يوم الجمعة 18 أغسطس، وصل الغواصون النرويجيون والبريطانيون. وفي اليوم التالي، وصلت السفينة النرويجية نورماند بايونير وعلى متنها الغواصة البريطانية الصغيرة LR5.

وفي يوم الأحد، 20 أغسطس، أطلق النرويجيون روبوتاً تحت الماء إلى كورسك، والذي أوضح أن الجزء الأمامي البالغ طوله 18 متراً من هيكل الغواصة قد دُمّر بالكامل.

تقييد عمل الغواصين الغربيين

سرعان ما وجد البريطانيون والنرويجيون أنهم لا يستطيعون العمل على كورسك وفقًا لقناعاتهم المهنية الخاصة. فبناءً على أوامر الحكومة الروسية، منعهم قائد الأسطول الشمالي من الغوص في القسم الأمامي من كورسك، والذي كان طوله حوالي 70 مترًا.

وهنا، على جانبي بدن السفينة، وُضعت صواريخ كروز التي يمكن تزويدها برؤوس نووية تقليدية تصل قوتها إلى 500 كيلوطن، لتدمير حاملات الطائرات الأمريكية. لم يكن من المقرر أن يراها رجال الإنقاذ الغربيون. ولم يُسمح لهم بالذهاب إلى الجزء الخلفي فقط، وهو المقصورة التاسعة، حيث هرب مساعد القبطان كوليسنيكوف و22 آخرين بعد الانفجارات.

تم فتح الباب الخارجي لمخرج الطوارئ في كورسك يوم الاثنين 21 أغسطس من قبل فريق نرويجي. ووجدوا غرفة الضغط مغمورة بالمياه. في ذلك الوقت، قال نائب رئيس الوزراء إيليا كليبانوف إنه من المحتمل أن يكون أحد البحارة على قيد الحياة في غرفة الضغط. قال الفريق النرويجي إنهم لم يقولوا ذلك وأنه كان من المستحيل العثور على ناجٍ في غرفة الضغط بعد فتح الباب الخارجي.

كما فتح الغواصون الباب الداخلي للغرفة في وقت لاحق من ذلك اليوم. وأكدت كاميرا تم إنزالها في الحجرة التاسعة أن كوليسنيكوف ورفاقه قد ماتوا.

كانت الحكومة الروسية قد سمحت للغواصين الغربيين فقط بإحداث ثقب في هيكل الغواصة كورسك، ولكن لم يُسمح سوى للغواصين الروس فقط بدخول الغواصة. جمعوا كل الوثائق السرية التي استطاعوا العثور عليها وأحضروا 12 جثة إلى السطح.

كيف تعامل بوتين مع الأزمة؟

لم يهز غرق الغواصة روسيا فحسب، بل أعاد تشكيلها من جديد. كشفت الأزمة الأولى في رئاسة فلاديمير بوتين عن السمات الخفية حتى الآن لشخصية بوتين، فقد ظهر الرئيس في الصحافة بملابس غير رسمية، أسمر البشرة، دون تعاطف، بلا مبالاة تقريبًا، مما أثار غضب الجمهور. هكذا تحدث الرئيس الأمريكي آنذاك عن تلك الفترة.

في هذه الصورة الأرشيفية التي التقطت في 6 أبريل/نيسان 2000، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينظر من خلال منظار غواصة نووية وهو يراقب غواصة بحر الشمال في بحر بارنتس.

تحدث بوتين لأول مرة عن القضية في 16 أغسطس، أي بعد أربعة أيام من غرق كورسك. ولم يسمع المجتمع الروسي لمدة أربعة أيام كلمة واحدة من رئيس الدولة عن المأساة. قال الرئيس أنه من المهم للغاية إنقاذ الطاقم وأنه يتم عمل كل ما هو ممكن لإيصالهم إلى كورسك. لا توجد معلومات حول ما إذا كان بوتين على علم بأن مهمة الإنقاذ كانت ميؤوساً منها أو ما إذا كان الأدميرال بوبوف قد ضلل هو الآخر.

في 18 أغسطس، قال بوتين إن قبول المساعدة الغربية في وقت سابق لم يكن ليغير الوضع لأن سوء الأحوال الجوية أعاق أي محاولة إنقاذ.

في 21 أغسطس، أظهر تقرير تلفزيوني عن اجتماع حكومي أن بوتين لم يكن يرتدي ربطة عنق سوداء، على الرغم من أن التقارير الإخبارية التلفزيونية كانت قد بدأت بالفعل في ذلك الوقت.

غضب عائلات الضحايا

في هذا الحدث، كان فلاديمير بوتين مصدومًا بشكل واضح من ألم مئات الأشخاص والغضب الذي نتج عن أكاذيب الحكومة.

وقفت الأمهات والآباء والأقارب وهم يصرخون مطالبين بمعرفة سبب إعطائهم الكثير من المعلومات المربكة حول مصير أحبائهم.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحيي أحد أقارب البحارة الذين لقوا حتفهم على متن الغواصة النووية كورسك في قاعدة فيدياييفو العسكرية في مورمانسك

عندما قال بوتين أن الأدميرال فلاديمير كورويدوف، القائد العام للبحرية الروسية، قد قبل عرض المساعدة الغربية في 16 أغسطس/آب، طغى أفراد العائلة على صراخهم: إنه لا يقول الحقيقة! كانت الصحافة قد ذكرت بالفعل أن ذلك قد حدث قبل يومين، لكنك لم تقبله!

أظهرت قضية ناديجدا تيليك ما ينتظر الديمقراطية الروسية. فقد صاحت الأم في وجه بوتين وكليبانوف وكبار المسؤولين في حالة شبه نشوة بوفاة ابنها سيرغي: "من الأفضل لكم أن تطلقوا النار على رؤوسكم الآن، لأننا لن نسمح لأمثالكم بالعيش!".

في اللقطات التلفزيونية، يمكن رؤية المرأة اليائسة وهي محاطة بالضباط الذين يحاولون تهدئتها. لكن الأم لا تتوقف عن الصراخ. تظهر ممرضة بملابس مدنية خلفها وهي تحمل حقنة وتعطيها حقنة مهدئة. بعد لحظات قليلة، تصمت الأم وتنهار. لم تنقل وسائل الإعلام الروسية هذه اللقطات في ذلك الوقت، ولكن تم الإبلاغ عنها في الخارج. الفيديو أدناه ذو جودة رديئة، ولكن من الواضح ما حدث في ذلك الوقت.

أثبتت الحادثة غير المسبوقة أنها نذير شؤم على وسائل الإعلام المستقلة.

سبقت وسائل الإعلام الروسية الحكومة في التغطية، حيث تناولت بالتفصيل مأساة كورسك وواجهت الكرملين بأخطائه التي يرتكبها الواحد تلو الآخر، ليس فقط في تعامله الكارثي مع الأزمة، بل أيضًا في فشله التام في الإنقاذ. ووصفت التقارير البحرية الروسية بالعجز، وانتقدت بوتين بسبب تعامله البارد وغير المتعاطف مع الأزمة في أيامها الأخيرة.

وقد سبق لفلاديمير بوتين أن ألقى باللوم على وسائل الإعلام بسبب سوء التغطية الرسمية عندما التقى بأفراد العائلة.

في مساء اليوم التالي، ظهر فلاديمير بوتين على القناة الحكومية الرائدة. وتحدث عن أهمية الإعلام الصادق والموضوعي وهدد علانية بوريس بيريزوفسكي، مالك قناة ORT، وفلاديمير جوزينسكي، رئيس قناة NTV التلفزيونية.

انتقد سيرجي دورينكو، وهو مقدم برامج شهير على قناة ORT التلفزيونية، بشدة البحرية والحكومة بسبب إهمالهم في التعامل مع الأزمة والظروف المعيشية السيئة للبحارة. كما أشار دورينكو في تحقيق خاص في أكتوبر/تشرين الأول إلى أن بوتين كان يكذب عندما ألقى باللوم على الطقس العاصف في فشل الغواصات الروسية الصغيرة.

في هذه الصورة الأرشيفية التي التقطت في مارس/آذار 2000، يتحدث سيرغي دورينكو، رئيس تحرير محطة إذاعة غوفوريت موسكفا، في مركز تلفزيون أوستانكينو في موسكو، روسيا

وقد تلقى الكرملين ضربة أخرى من خلال حقيقة أن القنوات الإخبارية الأجنبية كانت قد بثت بالفعل لقطات قناة RTL لحقن الأم البائسة، والتي التقطها تلفزيون ORT الروسي وعرضها في هذه الحلقة الخاصة.

ووفقًا لدورينكو، بعد البث، اتصل بوتين بمالك القناة وصرخ في الهاتف بأن الصحفيين استأجروا عاهرات مقابل 10 دولارات للعب دور الأمهات الغاضبات على شاشة التلفزيون.