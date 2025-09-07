تصريحات "مقززة".. سيناتور جمهوري يهاجم فانس بعد دفاعه عن ضربة القارب الفنزويلي

انتقد رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري راند بول، ، نائب الرئيس جي دي فانس، معتبراً أن تعليقاته بشأن الضربة الأميركية ضد قارب فنزويلي في البحر الكاريبي "مقززة" وتمثل تبريراً للقتل خارج إطار القانون.

اعلان اعلان

وكان فانس قد كتب على منصة إكس مدافعاً عن الضربة التي أودت بحياة 11 شخصاً قالت الإدارة الأميركية إنهم مهربو مخدرات.

واعتبر أن "قتل أفراد العصابات الذين يسممون مواطنينا هو أفضل وأسمى استخدام لجيشنا"، مضيفاً في مقارنة مع الديمقراطيين والجمهوريين أن "الديمقراطيين يريدون إرسال أبناء الأميركيين ليموتوا في روسيا، بينما الجمهوريون يريدون حماية الشعب من حثالة الأرض".

بول يهاجم فانس

وفي رده على تصريحات فانس، كتب راند بول على منصة إكس ساخراً: إن "جي دي (لا يهمني) فانس يقول إن قتل أشخاص يتهمهم بارتكاب جريمة هو أفضل وأسمى استخدام للجيش"، متسائلاً عما إذا كان قد قرأ يوماً رواية لقتل طائر بريء.

وأكد بول أن ما قاله فانس يثير أسئلة خطيرة حول مبدأ العدالة، متابعاً: "هل تساءل عما قد يحدث إذا أُعدم المتهمون فوراً بلا محاكمة أو دفاع؟ إن تمجيد قتل أشخاص من دون محاكمة رأي مقزز وأحمق".

ترامب يتوعد بالمزيد

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد تبنّى موقفاً متشدداً مؤكداً أن الضربة مجرد بداية، وقال إن هناك "المزيد في الطريق".

وفي بيان لاحق على منصته "تروث سوشال"، وصف العملية بأنها استهدفت "إرهابيين"، موضحاً أنها وقعت في المياه الدولية أثناء نقل المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن "مقتل 11 إرهابياً من دون أن يُصب أي جندي أميركي بأذى"، محذراً كل من يفكر في تهريب المخدرات إلى بلاده.

تصاعد التوتر مع فنزويلا

عمّقت الضربة الأخيرة التوتر مع فنزويلا، خاصة بعد أن أرسل ترامب في آب/أغسطس سفناً حربية ومشاة بحرية إلى الكاريبي، فيما كشفت تقارير حديثة عن خطط لإرسال عشر مقاتلات F-35 إلى بورتو ريكو لتعزيز العمليات ضد شبكات التهريب. وفي ظل هذه التطورات، يخشى مراقبون من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين واشنطن وكاراكاس.

وكانت الإدارة الأميركية قد رفعت الشهر الماضي قيمة المكافأة المرصودة للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى 50 مليون دولار، أي ضعف المبلغ الذي رُصد سابقاً لأسامة بن لادن، كما وقّعت في تموز/يوليو تفويضاً سرياً يتيح تنفيذ عمليات عسكرية ضد كارتلات المخدرات في أميركا اللاتينية، ومنها "كارتل دي لوس سوليس" الذي تقول واشنطن إن مادورو يقوده.