وقف إطلاق النار في غزة.. ترامب يهدد بالقضاء على حماس إذا خرقت الاتفاق

في اليوم الـ11 لوقف إطلاق النار بعد 735 يوما من الحرب على قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنه عاد إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد أن قصف مواقع عدة في القطاع.
وفي الوقت ذاته، أكدت حركة حماس التزامها بالاتفاق، واتهمت إسرائيل بخرقه منذ بدء سريانه.
وتُجرى مباحثات بين الأطراف والوسطاء لوضع آلية ملزمة لمعالجة أي خروق مقبلة في قطاع غزة، في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إن واشنطن أبلغت تل أبيب أن بإمكانها الرد على "الانتهاكات" لكن دون تقويض الاتفاق.
في المقابل، أكدت إسرائيل على إعادة فتح المعابر، لكنها أصرت على إبقاء إغلاق معبر رفح بحجة جثث رهائن الإسرائيليين.
وفي الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية نحو 11 فلسطينيا -بينهم امرأة- وذلك خلال شنها اقتحامات عدة لمدن وقرى.
القناة 15 الإسرائيلية: آلية دولية بقيادة واشنطن تبدأ مراقبة تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق غزة
ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن الآلية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة لمراقبة تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق غزة قد بدأت عملها، مشيرة إلى أن الآلية تهدف إلى التنسيق بين الأطراف المعنية بتنفيذ المراحل المقبلة من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
مبعوث ترامب إلى أفريقيا: متفائلون بصمود وقف إطلاق النار في غزة واحتمال توسيع محادثات السلام
أعرب مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أفريقيا، مسعد بولس، عن تفاؤله بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، حتى في حال وقوع اشتباكات محدودة.
وقال بولس إن محادثات السلام في المنطقة قد تتوسع لتشمل سوريا ولبنان، في إشارة إلى جهود دبلوماسية أوسع تسعى إدارة ترامب إلى دفعها في الشرق الأوسط.
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثمان أحد الرهائن وهو في طريقه لقواتنا داخل قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: بدأنا في تحديد الخط الأصفر بهدف الحصول على وضوح تكتيكي على الأرض
قال الجيش الإسرائيلي إن قواته في قيادة المنطقة الجنوبية بدأت، في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار وبتوجيه من المستوى السياسي، بتحديد الخط الأصفر داخل قطاع غزة، بهدف تعزيز الوضوح التكتيكي على الأرض.
⭕️في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار وبناء على توجيهات المستوى السياسي بدأت قوات جيش الدفاع في قيادة المنطقة الجنوبية بتأشير الخط الأصفر في قطاع غزة بغية استحداث الوضوح التكتيكي على الأرض.
ترامب: سيتم القضاء على حماس إذا خرقت الاتفاق
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حركة حماس "منظمة عنيفة قتلت أشخاصًا"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "ستفعل شيئًا بشأنها قريبًا".
وأوضح ترامب أنه لن يرسل جنودًا إلى غزة، لافتًا إلى أن "دولًا كثيرة وقّعت على اتفاق لإنهاء الحرب". وأضاف أن إسرائيل "مستعدة لمعالجة وضع حماس" إذا قرر ذلك، مشددًا على أنه "سيتم القضاء على الحركة إذا خرقت الاتفاق".
نتنياهو: حماس انتهكت وقف إطلاق النار أمس ما أدى إلى مقتل اثنين من جنودنا لكننا عاجلناها بـ150 طنا من القصف
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة أمام الكنيست، التزام حكومته بإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين، مشيراً إلى أن إسرائيل خاضت حرباً على سبع جبهات بعد ما وصفه بـ"امتحان عسير" تعرضت له في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال نتنياهو: "كما وعدنا بإعادة جميع المخطوفين الأحياء وأعدناهم، نحن ملتزمون بإعادة جميع الجثامين من قطاع غزة"، مضيفاً أن "إسرائيل أعادت 239 مخطوفاً عبر سلسلة من الصفقات"، وهي "مصرّة على إكمال المهمة".
وأضاف: "وصلنا إلى قمة جبل الشيخ في سوريا وسيطرنا على سماء طهران في خضم حربنا على سبع جبهات"، مشيراً إلى أن حكومته "مصممة على تحقيق هدف نزع سلاح حماس وبقية أهداف الحرب".
وأوضح أن إسرائيل صعّدت الضغط على حركة حماس خلال العامين الماضيين "ما أجبرها على إبرام صفقات لإعادة مخطوفينا"، مؤكداً أن "المعابر لا تزال بأيدينا وما زلنا نسيطر على مساحات واسعة من قطاع غزة".
وقال نتنياهو: "لو كنت أستمع لطلبات بعض الموجودين في الكنيست وسحبت الجيش من قطاع غزة لما حققنا ما حققناه، ولو استمعت لمن نادوا بالخضوع والتراجع لأعلنت حماس النصر في غزة واقتحمت قوات الرضوان الجليل".
وأضاف: "الدولة بأكملها كانت على حافة الزوال، لكننا قضينا على التهديد الوجودي الذي ينفي البعض في الكنيست وجوده"، فيما قاطع عدد من النواب كلمته خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست.
وتابع نتنياهو: "لم أكن مستعداً لإنهاء الحرب بالاستسلام لإملاءات حماس كما طلب بعض أعضاء الكنيست"، مؤكداً أن إسرائيل "وجهت ضربات قاصمة إلى كل أعضاء المحور الإيراني، وبقينا في غزة ونطوق حماس من كل جانب الآن".
وقال أيضاً إن "حماس انتهكت وقف إطلاق النار أمس ما أدى إلى مقتل اثنين من جنودنا، لكننا عاجلناها بـ150 طناً من القصف"، مشدداً على أن إسرائيل "ستدمر قوة حماس العسكرية وسلطتها الإدارية كما جاء في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
القسام تعلن تسليم جثة رهينة إسرائيلي عند الثامنة مساء
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم عند الساعة الثامنة من مساء اليوم جثة أحد الرهائن الإسرائيليين التي تم استخراجها أمس في قطاع غزة.
وفد حماس يبحث مع مسؤولين مصريين في الحوار الفلسطيني
يلتقي وفد من حركة حماس مصريين في القاهرة للبحث في الحوار الفلسطيني الذي تعتزم مصر استضافته، والهادف الى البحث في مستقبل غزة بعد الحرب، بحسب ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الاثنين.
كوشنر: على إسرائيل مساعدة الفلسطينيين كي تندمج في الشرق الأوسط
رأى جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد المبعوثين المشاركين في المفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن على الدولة العبرية "إيجاد وسيلة لمساعدة" الفلسطينيين، في إطار سعيها "للاندماج" في محيطها الإقليمي بعد انتهاء الحرب في غزة.
وقال كوشنر في مقابلة بثتها محطة "سي بي إس نيوز" مساء الأحد إن "الرسالة الرئيسية التي حاولنا إيصالها إلى المسؤولين الإسرائيليين، الآن بعد انتهاء الحرب، هي أنه إذا كنتم تريدون دمج إسرائيل في الشرق الأوسط، فعليكم إيجاد وسيلة لمساعدة الشعب الفلسطيني على الازدهار وتحسين أوضاعه".
إسرائيل تؤكد إعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة
أكدت إسرائيل الاثنين إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات الى غزة، وذلك غداة شنّها غارات جوية على القطاع عقب اتهامها حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما نفته الحركة.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن المعبر أعيد فتحه "بشكل كامل وفقا للاتفاق الموقع" الذي بدأ تنفيذه في 10 تشرين الأول/أكتوبر، مشددا على أن معبر رفح مع مصر "سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر".
الجيش الإسرائيلي: رصدنا مجموعتي مسلحين تجاوزتا الخط الأصفر واقتربتا من قواتنا بالشجاعية وأطلقنا النار عليهما
الخارجية الإيرانية: موضوع نزع سلاح المقاومة الفلسطينية يعود إلى الفصائل وحدها وهي التي تتخذ القرار بهذا الشأن
وزير الخارجية الفرنسي: يجب فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة
قال وزير الخارجية الفرنسي إن مهمة الاتحاد الأوروبي في غزة تتمثل في المساعدة على نشر قوة شرطة فلسطينية.
وأضاف أنه يجب فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة.
هيئة البث الإسرائيلية: ويتكوف وكوشنير يصلان إلى تل أبيب
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جاريد كوشنير وصلا إلى تل أبيب.
كاتس: سنهاجم كل من يوجد خارج الخط الأصفر في غزة من دون أي تحذير
قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الإثنين، إن الجيش سيهاجم كل من يوجد خارج الخط الأصفر في غزة من دون أي تحذير.
إسرائيل تقصف وسط غزة وخان يونس ورفح رغم وقف إطلاق النار
".أكد الدفاع المدني في قطاع غزة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت وقف إطلاق النار من خلال قصف مناطق في وسط القطاع وخان يونس ورفح.
وأضاف أن "فرق الدفاع المدني رصدت تعمد الاحتلال استهداف مدارس تؤوي نازحين، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع"0".
مستوطنون يقتحمون خربة سمرة بالأغوار الشمالية
اقتحم مستوطنون مساء أمس الأحد، خربة سمرة في الأغوار الشمالية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا الخربة وتجولوا بين خيام المواطنين.
وتشهد خربة سمرة اقتحامات يومية ينفذها مستوطنون بهدف إجبار المواطنين على ترك مساكنهم.
ملك الأردن يؤكد على ضرورة الالتزام باتفاق غزة
أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، أمس الأحد، ضرورة ضمان تنفيذ والالتزام باتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، وفق بيان للديوان الملكي.
وذكر البيان، أن الملك عبد الله، أكد على "ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله، والالتزام بوقف إطلاق النار من أجل تحقيق التهدئة المنشودة".