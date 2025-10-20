وقف إطلاق النار في غزة.. ترامب يهدد بالقضاء على حماس إذا خرقت الاتفاق

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة أمام الكنيست، التزام حكومته بإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين، مشيراً إلى أن إسرائيل خاضت حرباً على سبع جبهات بعد ما وصفه بـ"امتحان عسير" تعرضت له في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال نتنياهو: "كما وعدنا بإعادة جميع المخطوفين الأحياء وأعدناهم، نحن ملتزمون بإعادة جميع الجثامين من قطاع غزة"، مضيفاً أن "إسرائيل أعادت 239 مخطوفاً عبر سلسلة من الصفقات"، وهي "مصرّة على إكمال المهمة".

وأضاف: "وصلنا إلى قمة جبل الشيخ في سوريا وسيطرنا على سماء طهران في خضم حربنا على سبع جبهات"، مشيراً إلى أن حكومته "مصممة على تحقيق هدف نزع سلاح حماس وبقية أهداف الحرب".

وأوضح أن إسرائيل صعّدت الضغط على حركة حماس خلال العامين الماضيين "ما أجبرها على إبرام صفقات لإعادة مخطوفينا"، مؤكداً أن "المعابر لا تزال بأيدينا وما زلنا نسيطر على مساحات واسعة من قطاع غزة".

وقال نتنياهو: "لو كنت أستمع لطلبات بعض الموجودين في الكنيست وسحبت الجيش من قطاع غزة لما حققنا ما حققناه، ولو استمعت لمن نادوا بالخضوع والتراجع لأعلنت حماس النصر في غزة واقتحمت قوات الرضوان الجليل".

وأضاف: "الدولة بأكملها كانت على حافة الزوال، لكننا قضينا على التهديد الوجودي الذي ينفي البعض في الكنيست وجوده"، فيما قاطع عدد من النواب كلمته خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست.

وتابع نتنياهو: "لم أكن مستعداً لإنهاء الحرب بالاستسلام لإملاءات حماس كما طلب بعض أعضاء الكنيست"، مؤكداً أن إسرائيل "وجهت ضربات قاصمة إلى كل أعضاء المحور الإيراني، وبقينا في غزة ونطوق حماس من كل جانب الآن".

وقال أيضاً إن "حماس انتهكت وقف إطلاق النار أمس ما أدى إلى مقتل اثنين من جنودنا، لكننا عاجلناها بـ150 طناً من القصف"، مشدداً على أن إسرائيل "ستدمر قوة حماس العسكرية وسلطتها الإدارية كما جاء في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".