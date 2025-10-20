منصة مشبوهة تطل على طائرة ترامب ومكتب التحقيقات الفيدرالي يتابع الحادثة

فتحت الخدمة السرية الأمريكية (USSS) تحقيقًا بعد أن رصدت وجود منصة صيد مرتفعة توفر خط رؤية مباشر إلى منطقة هبوط طائرة الرئيس دونالد ترامب "إير فورس وان" في مطار بالم بيتش الدولي يوم الخميس.

اعلان اعلان

وقالت شبكة "فوكس نيوز" إنه عثر على الهيكل أثناء التحضيرات الأمنية المسبقة لاستقبال عودة الرئيس إلى ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

بدوره، أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل ما جرى في حديث مع شبكة نيوزويك بعد ظهر يوم الأحد، قائلاً: "يقود مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ ذلك الحين التحقيق – وقد حصلنا على الأدلة من موقع الحادث، وتم نشر قدرات تحليل بيانات الهواتف المحمولة لدينا".

وذكر تقرير نيوزويك أنه لم يعثر على أي شخص في الموقع، كما لم يتم توقيف أي شخص.

يأتي هذا التطور بعد أن أُدين رايان روث في وقا سابق بمحاولة اغتيال ترامب في ملعب جولف ببالم بيتش، حيث أعد الأول موقعًا لقناص بين الشجيرات على طول سياج الملعب.

وقد وجهت إلى روث خمس تهم جنائية اتحادية، من بينها محاولة اغتيال مرشح رئاسي رئيسي، والاعتداء على ضابط اتحادي، والعديد من مخالفات الأسلحة النارية.

وتقول "نيوزيوك" إن اكتشاف منصة الصيد هذه، المصممة لتوفر رؤية مباشرة لمنطقة هبوط "إير فورس وان"، أثارت قلقًا وإنذارًا أمنيا بين الوكالات الفيدرالية المكلفة بحماية الرئيس، بوصفها دليلًا على أن التهديدات الموجهة ضد ترامب تتطور عبر مواقع وأساليب متعددة.

مع ذلك، تنقل الشبكة عن مصادر أن المنصة يبدو أنه تم إنشاؤها قبل عدة أشهر، مما يشير إلى أنها لم تُنصب مؤخرًا ردًا على وصول ترامب.

وحتى الآن لا يزال التخقيق الفيدرالي مستمر، مع قيام الموارد الفيدرالية بجمع الأدلة من الموقع وتحليل بيانات الهواتف المحمولة لتحديد الأفراد المحتمل تورطهم في بناء أو مراقبة الهيكل. كما تنسق وكالات إنفاذ القانون في مقاطعة بالم بيتش مع المحققين الفيدراليين.

وكان ترامب قد نجى من محاولتي اغتيال خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتلقى العديد من تهديدات القتل منذ تنصيبه في يناير.