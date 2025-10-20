البرتغال: اعتقال رجل بعد رفعه علم فلسطين على قمة جسر 25 أبريل

أُلقي القبض على ناشط مؤيد للفلسطينيين، يوم الأحد، على جسر 25 أبريل في لشبونة، بعد أن صعد أحد أعمدة الجسر ورفع علم فلسطين على قمته.

وقد تم توقيف الرجل بينما كان يمشي على أحد الأنابيب الجانبية للجسر في الاتجاه من الشمال إلى الجنوب. وقامت السلطات، بالتنسيق مع هيئة البنية التحتية في البرتغال، بالصعود إلى المكان الذي كان يتواجد فيه واعتقاله، على أن يُعرض على المحكمة اليوم الاثنين.

الرجل ظهر في فيديو لاقى رواجًا على منصة "إكس"، وقال فيه: "لا يوجد وقف لإطلاق النار. الأطفال والمدنيون ما زالوا يموتون. هذا عبث. لذا تحركوا". لكن لم يُكشف عن هوية الناشط.

وقد وافقت كل إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار المدعوم بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي سمحت بعودة آلاف الفلسطينيين إلى منازلهم.

كما تم إجراء صفقة تبادل ضمن الاتفاق، سلمت بموجبها حماس الرهائن الأحياء لديها، وتعهدت بتسليم رفات 18 رهينة آخر، مقابل إطلاق إسرائيل لسراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد.

وعلى الرغم من سريان وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن الهجمات، حيث قُتل ما لا يقل عن 45 شخصًا يوم الأحد، وفق وسائل إعلام محلية.