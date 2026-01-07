أوروبا تحت قبضة الثلوج.. إلغاء مئات الرحلات وتحذيرات غير مسبوقة

تشهد أوروبا موجة ثلوج غير معتادة هذا الشتاء، أدت إلى اضطرابات كبيرة في المواصلات وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

ففي فرنسا، أُلغيت حوالي مئة رحلة صباح الأربعاء في مطار رواسي شارل ديغول، و40 رحلة في مطار أورلي بالعاصمة باريس، نتيجة تساقط الثلوج، وفق ما أفاد وزير المواصلات الفرنسي فيليب تابارو لقناة "سي نيوز".

ودعا الوزير المواطنين إلى توخي الحذر "في جميع أنحاء البلاد"، معربًا عن أمله في أن "يعود الوضع إلى طبيعته بعد ظهر اليوم".

وتطال الثلوج والجليد شمال وغرب فرنسا، في ظاهرة وصفها خبراء الأرصاد الجوية بأنها "نادرة الحدوث في ظل الظروف المناخية الحالية"، حيث تراكمت الثلوج بين ثلاثة وسبعة سنتيمترات.

وأسفرت التساقط الكثيف عن توقف الحافلات العامة في باريس وضواحيها، فيما استمر تشغيل معظم خطوط المترو والسكك الحديدية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن 38 من أصل 96 مقاطعة في البر الرئيسي كانت في حالة تأهب لتساقط الثلوج الكثيفة وتكوّن الجليد، في موجة برد "شديدة بشكل غير معتاد لهذا الموسم".

ودعت السلطات سكان منطقة باريس إلى تجنب السفر غير الضروري والعمل من المنزل إن أمكن، حرصًا على السلامة، في حين أسفرت الظروف المناخية القاسية عن وفاة ستة أشخاص في حوادث مرتبطة بالطقس في أنحاء فرنسا.

وفي هولندا، أعلن مطار أمستردام-سخيبول، أحد أكبر المطارات الأوروبية، عن إلغاء أكثر من 700 رحلة جوية يوم الأربعاء بسبب الثلوج والرياح القوية.

وأمضى أكثر من ألف شخص الليل في المطار، حيث وفرت إدارة المطار أسرّة للمسافرين الذين اضطروا للبقاء هناك. وأكد المطار استمرار اضطراب حركة الطيران، مشيرًا إلى أن فرق إزالة الثلوج تعمل لضمان تشغيل أكبر عدد ممكن من الرحلات بأمان.

كما شهدت القطارات في هولندا اضطرابات كبيرة، ونصحت شركة السكك الحديد الوطنية المواطنين بتأجيل السفر غير الضروري.

وقبل يومين، شهدت المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية تساقطًا كثيفًا للثلوج، مع تحذيرات برتقالية وصفراء للجليد، وتراكم يصل إلى 30 سنتيمترًا في المرتفعات.

وأغلقت المدارس في شتلاند وأبردينشير وأيرلندا الشمالية، وتأثر آلاف التلاميذ بالاضطرابات في النقل والمطارات. كما أُلغيت أو أُجّلت رحلات جوية في أبردين وإنفيرنيس وليفربول وبلفاست، مع تأخيرات في خدمات الحافلات.

وحذرت السلطات المواطنين من السفر غير الضروري، مؤكدة ضرورة اتباع نصائح الشرطة.