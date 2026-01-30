عقب زيارة ستارمر إلى بكين.. ترامب يحذر بريطانيا من توسيع تعاملها التجاري مع الصين

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة المتحدة من توسيع تعاملها التجاري مع الصين، وذلك بعد ساعات فقط من إشادة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالعلاقة الاقتصادية خلال زيارة وُصفت بالمفصلية إلى بكين.

وقال ترامب إن السعي إلى علاقات أوثق مع القوة العظمى المنافسة "أمر خطير جدًا" بالنسبة لبريطانيا، في وقت أبرزت فيه محادثات ستارمر التي استمرت ثلاث ساعات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ انفراجًا في العلاقات التي كانت متوترة سابقًا.

وستارمر أول رئيس وزراء بريطاني يزور بكين منذ ثماني سنوات بعد زيارة تيريزا ماي، عام 2018، بعدما نجح في انتزاع تحسينات في النفاذ إلى السوق الصينية، وخفض للرسوم الجمركية، وإبرام اتفاقيات استثمار.

وتقول حكومة ستارمرإنها تسعى إلى تعزيز "شراكة عملية ومتماسكة" مع دولة شهدت علاقاتها معها توترا في السنوات الأخيرة.

تعليقات أمريكية

في المقابل، وفي رد على سؤال بشأن إعادة ضبط العلاقات الاقتصادية مع الصين، قال ترامب: "حسنًا، من الخطير جدًا عليهم أن يفعلوا ذلك".

بدوره، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لَتنِك إن من غير المرجح أن تُثمر جهود ستارمر مع الصين.

وأضاف مخاطبًا الصحفيين: "الصينيون هم أكبر المصدّرين، وهم صعبون جدًا عندما تحاول التصدير إليهم، لذا حظًا موفقًا إذا كان البريطانيون يحاولون التصدير إلى الصين، فهذا أمر غير مرجح".

كما قلّل من احتمال أن يهدد ترامب بريطانيا بفرض رسوم كما فعل مع كندا، قائلًا: "ما لم يتخذ رئيس وزراء بريطانيا موقفًا تصادميًا مع الولايات المتحدة ويطلق تصريحات صعبة، فأنا أشك في ذلك".

إشادة بالعلاقات

وبعد لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى الخميس، قال ستارمر إن علاقة بلاده مع الصين "في وضع جيد وقوي"، مضيفًا أن لقاءاته وفّرت "تمامًا مستوى الانخراط الذي كنا نأمل به".

وقال مخاطبًا منتدى الأعمال البريطاني-الصيني في بنك الصين ببكين: "كان هناك تفاعل إيجابي، وحققنا تقدمًا حقيقيًا بالفعل، لأن لدى المملكة المتحدة الكثير مما تقدمه".

وقال ستارمر: "لقد كنتُ واضحا منذ مدة طويلة بأن المملكة المتحدة والصين بحاجة إلى شراكة إستراتيجية شاملة ومتسقة وطويلة الأمد".

وقبل اجتماعه مع الرئيس الصيني، قال ستارمر للصحفيين: "لا ينبغي للخلافات القائمة أن تمنع التعاون"، دون ذكر أيّ من تلك الخلافات .

كما أكد ستارمر أن "الصين لاعب محوري على الساحة الدولية، ومن الحيوي بناء علاقة أكثر عمقا معها لا تمكننا من تحديد فرص التعاون فحسب، بل تسمح لنا أيضا بإجراء حوار هادف بشأن القضايا التي نختلف فيها".

من جهته، وصف رئيس غرفة التجارة البريطانية في الصين، كريس تورنز، زيارة ستارمر بأنها "ناجحة"، وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "من المنطقي أن تنظر المملكة المتحدة إلى الصين، فهي أحد أكبر شركائها التجاريين".

وكان من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء البريطاني لاحقًا إلى شنغهاي، قبل أن يغادر إلى طوكيو للقاء نظيرته اليابانية ساناي تاكاييتشي على مأدبة عشاء عمل.

تحركات غربية

وجاءت زيارة ستارمر للصين بعد مدة وجيزة من زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتسعى لندن، كما هو الحال بالنسبة لعدد من العواصم الغربية الأخرى، لاستكشاف سبل التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع تصاعد التنافس الدولي، وفي الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير تحالفاته السابقة.

وتواجه بريطانيا خلافا مع أقرب حلفائها في أعقاب محاولة ترمب الاستيلاء على جزيرة غرينلاند، وتهديده بفرض رسوم جمركية على بريطانيا وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويحدث هذا في ظل تهديدات ترامب المتقطعة بفرض رسوم جمركية، وتعهداته بالسيطرة على غرينلاند، الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي التابع للدنمارك، وهي خطوات أربكت حلفاء الولايات المتحدة التقليديين، ومن بينهم المملكة المتحدة.

وبعد تعليقه على حديث ستارمر بشأن العلاقات بين الصين وبريطانيان، قال ترامب إن الأمر "أكثر خطورة، برأيي، بالنسبة لكندا، كندا لا تبلي بلاءً حسنًا، أداؤها ضعيف جدًا، ولا يمكن النظر إلى الصين باعتبارها الحل".

غير أن الرئيس الأمريكي، المتوقع أن يزور بكين بنفسه في أبريل/ نيسان المقبل أضاف: "الرئيس شي صديق لي، أعرفه جيدًا".

وقبل زيارته إلى بكين، قال ستارمر في مقابلة مع "بلومبرغ" إن بريطانيا لن تُجبر على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، مؤكدًا أن بإمكانها تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بكين من دون إثارة غضب ترامب أو الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن.

وقال: "لدينا علاقات وثيقة جدًا مع الولايات المتحدة، وبالطبع نريد الحفاظ عليها، وسنواصل هذا التعاون التجاري، إلى جانب الشراكة في مجالي الأمن والدفاع".