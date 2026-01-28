على ضوء التوتر مع ترامب.. ستارمر يعرب عن "قلقه" لمقتل أليكس بريتي في مينيابوليس

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن قلقه إزاء مقتل أليكس بريتي، الممرض الأمريكي الذي قضى على يد عملاء دائرة الهجرة والجمارك (ICE) في مدينة مينيابوليس.

ويعد بريتي ثاني شخص يُقتل على يد عملاء الهجرة في المدينة هذا الشهر، ما أثار موجة غضب واسعة سعى الرئيس دونالد ترامب إلى احتوائها.

وعند سؤاله عن رأيه في الحادثة أثناء سفره إلى الصين، قال ستارمر: "لم أر كل التفاصيل بعد، لكن ما شاهدته مقلق بالتأكيد. لا أعتقد أن أحدًا يمكنه مشاهدة بعض اللقطات دون أن يعتقد أنها مقلقة، وبالنسبة لما شاهدته، أقول إنه مقلق"، في إشارة إلى مقطع الفيديو الذي يوثق مقتل بريتي.

وقد جاء مقتل بريتي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من مقتل رينيه غود (37 عامًا)، أم لثلاثة أطفال، أطلقت عليها قوات فيدرالية النار في مينيابوليس.

وأمام موجة الغضب الشعبي التي أعقبت حادثة بريتي، والتقارير الأولية الصادرة عن بعض المسؤولين داخل إدارة ترامب والتي حاولت إلقاء اللوم على بريتي، صرح الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء بأنه سيعمل على "تخفيف التصعيد تدريجيًا" في المدينة.

كما أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع حاكم مينيسوتا تيم والز في محاولة لتعزيز التعاون الفيدرالي في شؤون الهجرة، ووصف المكالمة بأنها "جيدة جدًا"، وقال عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" إن الطرفين "كانا على الموجة نفسها".

وكان ستارمر قد انتقد ترامب قبل أيام بسبب تقليله من شأن دور القوات البريطانية في أفغانستان، ما أثار رد فعل غاضبًا في المملكة المتحدة.

ووصف رئيس الوزراء تصريحات ترامب بأنها "مهينة وصادمة"، مطالبًا إياه بالاعتذار، وهو ما دفع الزعيم الجمهوري لاحقًا إلى مدح القوات البريطانية دون تقديم اعتذار واضح.

وقال ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الجنود الشجعان والكبار في المملكة المتحدة سيكونون دائمًا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. في أفغانستان، مات 457، وأصيب الكثيرون بجروح خطيرة، وكانوا من أعظم المحاربين". وأضاف: "هذه علاقة قوية لا يمكن كسرها أبدًا. الجيش البريطاني، بقلب وروح عظيمين، لا يُضاهى (إلا بالولايات المتحدة). نحن نحبكم جميعًا، وسنظل دائمًا كذلك".

ويرى البعض أن ستارمر، الذي نادرًا ما ينتقد الرئيس الأمريكي علنًا، يعيش علاقة متوترة معه إلى حد ما، خاصة على خلفية النزاع حول غرينلاند، ما يفسر تصريحات الزعيم البريطاني تجاهه.