ترقب خليجي لنتائج المفاوضات بين واشنطن وطهران.. متى ستعقد الجولة المقبلة؟

تتجه الأنظار إلى تحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بعد انتهاء جولة مسقط بتفاهم الطرفين على مواصلة الحوار، وفق ما أكده مسؤولون إيرانيون وعُمانيون.

ومن المقرر أن يُحسم توقيت وشكل الجولة القادمة عقب مشاورات بين طهران وواشنطن، بوساطة سلطنة عُمان.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد وصف أجواء محادثات مسقط بأنها "جيدة وإيجابية"، مشيرًا إلى وجود اتفاق على استمرار المسار التفاوضي رغم "انعدام كبير للثقة" في المرحلة الحالية.

وأوضح عراقجي أن هذه الجولة تمثل "بداية جديدة للتفاوض"، مضيفًا أنه في حال استمرار هذا المسار بين الطرفين، فمن الممكن خلال الجلسات المقبلة التوصل إلى إطار أوضح ينظّم عملية التفاوض ويحدد معالمها بشكل أدق.

الجولة القادمة

وفي ما يتعلق بالجولة القادمة، قال وزير الخارجية الإيراني إن موعد الجولة المقبلة من المحادثات سيُحدَّد خلال المشاورات القادمة مع نظيره العُماني، في إشارة إلى استمرار دور سلطنة عُمان كوسيط رئيسي في هذا المسار.

وشدد عراقجي على أن المحادثات في مسقط تناولت مصالح إيران وحقوق الشعب الإيراني، مؤكدًا أن الأجواء الإيجابية التي سادت الجلسات تعكس وجود رغبة متبادلة في مواصلة الحوار، رغم التعقيدات السياسية وانعدام الثقة بين الطرفين.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المحادثات التي جرت بين إيران والولايات المتحدة في مسقط انتهت بتفاهم مشترك على مواصلة الحوار، مشيرًا إلى أن الجانبين حرصا خلال اللقاءات على عرض مواقفهما وتوضيح مطالبهما بصورة مباشرة.

وأوضح بقائي أن الطرفين اتفقا على إجراء مشاورات مع قيادتي البلدين في طهران وواشنطن، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن موعد وشكل الجولة المقبلة من المفاوضات، في إطار المسار الدبلوماسي الجاري بوساطة عُمانية.

من جهته، أكد وزير الخارجية العُماني أن محادثات الوساطة التي استضافتها مسقط اليوم بين إيران والولايات المتحدة كانت جادة للغاية، مشيرًا إلى أنها أسهمت في توضيح وجهات النظر بين الجانبين وتحديد مجالات التقدم الممكنة في المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير العُماني أنه سيتم عقد اجتماع آخر في الوقت المناسب، على أن تخضع نتائج اجتماع اليوم لدراسة متأنية في كل من طهران وواشنطن قبل الانتقال إلى جولة جديدة من المحادثات، في خطوة تعكس حرص الطرفين على تقييم مسار التفاوض بدقة.

وأضاف أن سلطنة عُمان ستواصل لعب دورها كوسيط، بما يتيح تهيئة الظروف اللازمة لمواصلة الحوار وتقريب المواقف، في ظل التعقيدات السياسية وانعدام الثقة المتراكم بين الطرفين.

دول المنطقة

ورحبت دول المنطقة بالمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، حيث اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن نجاحها سيجعل المنطقة أكثر أمناً.

وأعرب الوزير السعودي عن دعم الرياض للمباحثات الجارية بشأن إيران، لافتاً إلى أن الجميع يريد إنجاحها.

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أكدا خلاله ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الساعية لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة.

وقالت الوزارة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري استعرض خلال حديثه مع فيدان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وناقشا آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية، لتوطيد الأمن الإقليمي.

وكانت المفاوضات غير المباشرة قد انطلقت في وقت سابق من يوم الجمعة بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وعن الجانب الأمريكي كان هناك كل من ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ومستشاره.

ووُلدت المفاوضات الحالية من رحم تصعيد طويل، رافقتها ولا تزال تهديدات عسكرية، وضغوط إقليمية، وتباينات حادة في الأهداف، ما يجعلها أقرب إلى مفاوضات “حافة الهاوية”.