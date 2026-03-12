قدرت مصادر صحفية إسرائيلية أن حزب الله لا يزال يمتلك أكثر من 1000 صاروخ بعيد المدى يمكنه استخدامها لضرب المدن الإسرائيلية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الصواريخ قصيرة المدى، ما دفع الجيش إلى تحشيد قواته على الحدود الشمالية.

وبالتوازي مع الحديث عن امتلاك حزب الله أكثر من ألف صاروخ بعيد المدى، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إييال زامير أوامر بتعزيز كبير للقوات في الشمال، في مؤشر على احتمال زيادة تورط القوات البرية الإسرائيلية في لبنان.

وبحسب الجيش، فقد وجه زامير بتعزيز قيادة الجيش في الشمال، ونقل لواء جولاني من العمليات الجنوبية في غزة إلى القطاع الشمالي.

تعزيزات غولاني والعمليات في لبنان

يعتبر لواء غولاني القوة الهجومية الرئيسة للجيش الإسرائيلي في العمليات البرية واسعة النطاق، وعادة لا يُرسل إلى منطقة جديدة للقيام بمهمة حراسة فقط.

وقد أرسل الجيش بالفعل الفوجين 36 و91 إلى مناطق أعمق في جنوب لبنان مما كانت الخطط الأصلية تسمح به.

كما وسعت فرق الجيش 146 و210 عملياتها جنوب لبنان، متجاوزة خمسة مواقع كانت إسرائيل تحافظ عليها قرب الحدود منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في نوفمبر 2024، لكنها لم تتقدم بنفس العمق حتى الآن.

ومن المتوقع أن يقترب عدد الهجمات الإسرائيلية في لبنان خلال الأيام المقبلة من 1000 هجوم، تشمل عشرات الضربات الكبيرة في معقل حزب الله بمنطقة الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بزيادة حالات الاشتباك المباشر مع عناصر حزب الله على الأرض في جنوب لبنان، مع الإبلاغ عن اكتشاف خلايا قتالية أثناء دوريات الجيش في مناطق جديدة، إضافة إلى العثور على المزيد من المواقع التي خبأ فيها الحزب أسلحته.

ونجح حزب الله في تنفيذ عدة كمائن ضد القوات الإسرائيلية. وتشير التقارير إلى أن الحزب استخدم الطائرات المسيّرة ووسائل متقدمة لتتبع تحركات الجيش الإسرائيلي لتسهيل الكمين، إضافة إلى ضعف الأمن المعلوماتي لدى بعض وحدات الجيش التي نشرت مواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن تعزيزات لواء غولاني موجهة جزئيًا للتعامل مع هذه التحديات، كما ستسهل على الجيش الإسرائيلي شن غزو لجنوب لبنان كما حدث في خريف 2024.

إطلاق نحو 200 صاروخ

وبعد هدوء نسبي خلال يوم أمس، أقر الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأنه ارتكب خطأ مساء الأربعاء عندما لم يحذر من إطلاق واسع ومتوقع للصواريخ من جانب "حزب الله" الذي يرد على العدوان الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "اعترفت القيادة الشمالية صباح اليوم (الخميس) بأن الجيش ارتكب خطأ بعدم إبلاغ سكان الشمال في توقيت مناسب عن انتشار حزب الله غير المعتاد عبر الحدود، والذي انتهى بإطلاق نحو 200 صاروخ".

وأضافت أن "موجة من الشائعات حول إطلاق نار واسع النطاق في الشمال أثارت حالة من الذعر بين السكان لمدة ساعات أمس".

وتابعت: "وانتشر بعض المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تلقى رؤساء البلديات تحديثا حول الاستعدادات لزيادة غير عادية متوقعة في عمليات إطلاق حزب الله للصواريخ".

و"لم يعلق الجيش الإسرائيلي الأربعاء على هذه المعلومات مما زاد من قلق السكان"، بحسب الهيئة. وأردفت: "لكنه اعترف هذا الصباح بأن سلوكه كان خاطئا، وكان يجب إبلاغ الجمهور".

الهيئة زادت بأنه في "حوالي الساعة 8:00 مساء أمس (18:00 ت.غ)، شن حزب الله هجوما على إسرائيل (حيفا والجليل ومناطق أخرى) بنحو 200 صاروخ وقرابة 20 طائرة مسيرة، في سلسلة إطلاقات دفعت سكان الشمال إلى الملاجئ لساعات".