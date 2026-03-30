بعد اعتراض مسيّرات إيرانية.. لندن تمنح لقبًا عسكريًا استثنائيًا لجنودها في الشرق الأوسط

نال أربعة رماة متمرسين من الفوج هذا اللقب أثناء تنفيذهم مهمة حماية القواعد البريطانية خلال الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران. ويُعد هذا التصنيف تاريخيًا مرتبطًا بطياري المقاتلات في الحرب العالمية الثانية، حيث كان يُمنح لمن يسقط خمس طائرات معادية على الأقل.

اعلان اعلان

ومنذ اندلاع الحرب على إيران، تمكنت الوحدة من إسقاط عشرات الطائرات المسيّرة الإيرانية من طراز "شاهد"، بينها ما لا يقل عن 20 طائرة أسقطها الرماة الأربعة الذين حصلوا على اللقب.

ويعتمد الفوج في عملياته على منظومة متكاملة تشمل أجهزة إنذار مبكر، وأنظمة حرب إلكترونية، إلى جانب نظام "رابيد سنتري"، وهو منصة لإطلاق صواريخ قصيرة المدى مخصصة للتصدي للمسيّرات.

وكان وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، قد أعلن الأسبوع الماضي أن طياري سلاح الجو الملكي والبحرية الملكية نفذوا نحو 900 ساعة طيران حتى الآن، في إطار عمليات الدفاع عن قبرص والأردن والبحرين وقطر والإمارات.

حماية المصالح البريطانية

أشاد وزير القوات المسلحة البريطاني آل كارنز بأداء هذه الفرق، مشيرًا إلى أنهم أسقطوا الطائرات المسيّرة الإيرانية "ليلة بعد ليلة"، رغم الظروف الصعبة. وقال إن القوات البريطانية المنتشرة في الشرق الأوسط تعمل في بيئات تُعد من بين الأكثر قسوة، لكنها تواصل أداء مهامها باحترافية وشجاعة ومهارة قتالية عالية.

وأضاف أن هذه القوات، وتحت تهديد مستمر، تواصل حماية الأرواح والمصالح البريطانية، مؤكدًا أن بعض العناصر تمكنوا من تحقيق صفة "إيس" عبر تحييد الطائرات المسيّرة الإيرانية، واصفًا ذلك بأنه "إنجاز استثنائي".

بدوره، قال أحد الرماة الذين مُنحوا اللقب إنهم يعملون تحت ضغط دائم، ويتولون مسؤولية اكتشاف الأهداف وتتبعها والتعامل معها، في كثير من الأحيان أثناء تعرضهم لإطلاق النار. وأضاف أنهم يواصلون تشغيل المعدات وتحميلها حتى مع سقوط الصواريخ من حولهم، مؤكدًا اعتزازهم بدورهم رغم ساعات العمل الطويلة والظروف القاسية.

من جهته، أكد العميد الجوي بول هاميلتون أن الرماة المنتشرين يُظهرون شجاعة استثنائية يوميًا في الدفاع عن الأفراد البريطانيين والحلفاء والشركاء، مشيرًا إلى أنهم يخاطرون بحياتهم دفاعًا عن الآخرين، وهو ما يعكس مستوى عالٍ من الاحترافية والتضحية.

طائرة تجسس أمريكية من طراز U-2 تستعد للهبوط في قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية قرب ليماسول في قبرص، في 7 مارس 2026. Petros Karadjias/ AP

تعزيز الانتشار العسكري

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية نيتها نشر نظام "رابيد سنتري" في الكويت، وهو النظام المستخدم لاعتراض المسيّرات الإيرانية التي تقترب من القواعد البريطانية، والمزوّد بصواريخ خفيفة متعددة المهام. كما كشفت عن خطط لشراء المزيد من هذه الصواريخ لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة لم تشارك في البداية في الحملة الجوية الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، فإنها لاحقًا دفعت بإحدى أكثر مدمراتها تطورًا إلى شرق البحر المتوسط، في خطوة هدفت إلى تعزيز دفاعاتها، وذلك بعد انتقادات داخلية ومن الحكومة القبرصية، إضافة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب ما اعتُبر تباطؤًا في الرد على الهجوم الذي استهدف في الأول من آذار/مارس قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في جنوب قبرص.

وفي سياق متصل، عززت لندن وجودها العسكري في المنطقة، عبر إرسال مزيد من الفرق المتخصصة في اعتراض المسيّرات، إضافة إلى مروحيتين من طراز "وايلد كات" و"مرلين" إلى قبرص. كما نشرت مقاتلات "تايفون" في قطر، وبدأت تنفيذ طلعات جوية دفاعية دعمًا للإمارات.