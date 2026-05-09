ظهر أن وقف إطلاق النار الهش ما زال صامدا السبت، بعدما استهدفت الولايات المتحدة ناقلتي نفط إيرانيتين، في وقت أعلنت الدولة التي تستضيف المقر الإقليمي للبحرية الأمريكية اعتقال عشرات الأشخاص تشتبه في ارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني.

الهجمات التي وقعت الجمعة أثارت شكوكا حول وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر، والذي تؤكد الولايات المتحدة أنه لا يزال ساريا. وتنتظر واشنطن ردا إيرانيا على أحدث مقترحاتها للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ويعيد فتح مضيق هرمز، ويقيد برنامج طهران النووي المثير للجدل.

وقال الجيش الأمريكي الجمعة إن قواته عطلت ناقلتي نفط إيرانيتين كانتا تحاولان خرق الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية، ردا على إصرار طهران على إبقاء مضيق هرمز، الشريان الحيوي للتجارة العالمية، مغلقا.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية تسجيلا مصورا للناقلتين بينما تستهدف مقاتلة أمريكية مداخن عوادمهما الجمعة. وفي وقت سابق من الأسبوع نفسه، أسقطت طائرة عسكرية أمريكية دفة ناقلة أخرى قالت واشنطن إنها كانت تحاول الإفلات من الحصار.

وقبيل ذلك بساعات، أعلن الجيش أنه أحبط هجمات استهدفت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأمريكية، وقصف مواقع عسكرية إيرانية في المضيق.

وعلى الرغم من هذه الهجمات، يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن وقف إطلاق النار ما زال قائما. كما جدد تهديداته باستئناف حملة قصف شاملة إذا لم تقبل إيران اتفاقا لإعادة فتح المضيق والاستجابة لجميع مطالب واشنطن، متوعدا بأن تكون الضربات المقبلة "أشد كثافة".

البحرين تحتجز عشرات يُشتبه بارتباطهم بالحرس الثوري

وفي البحرين، الجزيرة الخليجية الصغيرة، أعلنت وزارة الداخلية السبت أنها اعتقلت 41 شخصا تقول إنهم ضمن مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية لاتخاذ إجراءات إضافية بحق كل من يثبت انتماؤه إلى هذه المجموعة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. ونفذت البحرين عشرات الاعتقالات لأشخاص على صلة بطهران منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير.

وتحكم البحرينَ ملكيةٌ سنية، بينما يشكل الشيعة أغلبية السكان، كما هو الحال في إيران. وتقول منظمات حقوقية إن المملكة استغلت الحرب بين إيران والولايات المتحدة، التي تتمركز فيها قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، ذريعة لتشديد القبضة على المعارضة في الداخل.

دعوات إلى ضبط النفس

ومع تصاعد التوتر، تشهد العواصم العالمية حراكا دبلوماسيا مكثفا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان السبت إن موسكو والسعودية تدعوان إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى "اتفاق مستدام وطويل الأمد" ينهي الحرب.

كما جدد أكبر دبلوماسيين في مصر وقطر التأكيد أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد إلى الأمام، بحسب ما ورد في ملخص لاتصال هاتفي جرى السبت بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي يسهل جولة من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، إن بلاده على تواصل مع الولايات المتحدة وإيران "ليل نهار" في محاولة لتمديد وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام.

إيران ترد على واشنطن

في المقابل، هاجم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بسبب تجدد هجماتها في الأيام الأخيرة، وفي منشور على منصة "إكس" نفى تقييمات واشنطن لقدرات بلاده الهجومية، مؤكدا استعداد إيران لاستئناف القتال.

وكتب: "في كل مرة تكون فيها تسوية دبلوماسية مطروحة على الطاولة، تختار الولايات المتحدة مغامرة عسكرية متهورة. هل هي مجرد وسيلة ضغط فجة؟ أم نتيجة أن مخرّبا ما خدع مجددا الرئيس الأمريكي ودفعه إلى مستنقع آخر؟ أيا تكن الأسباب، فالنتيجة واحدة: الإيرانيون لا يرضخون أبدا للضغوط".

وأضاف: "كما أن \"سي آي إيه\" مخطئة. مخزوننا من الصواريخ وقدرتنا على الإطلاق ليست عند 75 في المئة مقارنة بـ 28 فبراير. الرقم الصحيح هو 120 في المئة". وتابع: "أما عن مستوى جاهزيتنا للدفاع عن شعبنا فهو 1.000 في المئة".

وقال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعاء إن طهران تتطلع إلى دعم الصين لإرساء إطار إقليمي "جديد لمرحلة ما بعد الحرب" عقب نزاعها مع الولايات المتحدة.

وجدد عراقجي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، التأكيد على ثقة بلاده بالصين، قائلا إن إيران "تتطلع إلى" أن تدعم بكين "إقامة إطار إقليمي جديد لمرحلة ما بعد الحرب يحقق توازنا بين التنمية والأمن".