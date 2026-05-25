موسم الحج في مواجهة لهيب الصيف.. كيف تحاول السعودية حماية الملايين من موجات الحر؟

في ظل درجات حرارة خانقة يُتوقع أن تصل إلى 47 درجة مئوية مع انطلاق موسم الحج اليوم الاثنين، يواجه مئات آلاف الحجاج ظروفًا مناخية قاسية في مكة المكرمة، بينما تكثف السلطات السعودية إجراءاتها للحد من آثار الحر وضمان سلامة الحجاج، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

الحاجة المصرية إيناس جمال، التي تؤدي مناسك الحج للمرة الأولى، اضطرت إلى تعديل خطتها الروحية بعدما عجزت عن تحمل الحرارة المرتفعة خلال ساعات النهار، وقالت لوكالة "فرانس برس" إن الطقس كان "أشد حرارة مما توقعت"، مؤكدة أنها لم تتمكن من التأقلم مع الأجواء الحارة.

وأضافت الأم لأربعة أطفال، التي كانت تضع نظارة شمسية اتقاءً لأشعة الشمس الحارقة، أنها كانت تأمل في أداء جميع الصلوات داخل المسجد الحرام، إلا أن الحرارة دفعتها إلى البقاء نهاراً داخل غرفتها الفندقية المكيّفة، مكتفية بالتوجه إلى الحرم بعد غروب الشمس فقط.

ويؤدي الحجاج مناسكهم هذا العام في ظروف مناخية قاسية، إذ تُقام أجزاء كبيرة من الشعائر في أماكن مفتوحة وتحت أشعة الشمس المباشرة، ما يؤدي إلى حالات إجهاد حراري وضربات شمس قد تتطور أحياناً إلى مضاعفات خطيرة مثل توقف عضلة القلب، وبحسب التقرير، فإن شدة الحرارة تؤثر حتى على الهواتف الذكية التي تتوقف بعض وظائفها ما لم تُبرّد.

حاج مسلم يتفاعل مع متطوع يرش الماء لتبريدهم خارج المسجد الحرام خلال موسم الحج السنوي في مدينة مكة المكرمة، AP Photo

ارتفاع درجات الحرارة يرهق الحجاج

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن تتراوح درجات الحرارة في مكة المكرمة بين 42 و47 درجة مئوية خلال موسم الحج، في وقت تجاوز فيه عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة 1.5 مليون حاج من جنسيات متعددة، كثير منهم غير معتادين على المناخ الصحراوي شديد الحرارة.

ومن بين هؤلاء، البريطاني عماد أحمد الذي يخوض تجربة الحج الأولى برفقة زوجته، محاولاً "التحلي بالصبر" في مواجهة درجات حرارة لم يختبرها سابقاً. وقال في حديثه مع "فرانس برس" إن الطقس في بريطانيا نادراً ما يتجاوز 15 أو 16 درجة مئوية، مشيراً إلى أنه يحرص على شرب كميات كبيرة من المياه والمشروبات الغنية بالأملاح والمعادن بسبب التعرق المستمر والتنقل الدائم بين الفندق والمسجد الحرام.

جهود مكثفة لتخفيف آثار الحر

وفي مواجهة هذه الظروف المناخية القاسية، تواصل السلطات السعودية تنفيذ خطط واسعة لتلطيف الأجواء وحماية الحجاج من الإجهاد الحراري.

ووفق التلفزيون الرسمي السعودي، تعتمد المملكة على أحد أقوى أنظمة تكييف الهواء في العالم لتبريد ساحات المسجد الحرام، كما تعمل مراوح ضخمة وأعمدة لرش الرذاذ المائي على مدار الساعة في محيط الحرم، بالتزامن مع توزيع قوارير المياه المثلجة مجاناً على الحجاج عبر شاحنات مخصصة.

وفي مشعر عرفات، حيث يتجمع الحجاج في ذروة المناسك، جرى تركيب أعمدة عملاقة لرش رذاذ الماء على امتداد ممشى يبلغ طوله عشرة كيلومترات، يربط عرفات بمزدلفة ومنى، إضافة إلى تجهيز المنطقة بمساحات مظللة وكراسٍ لاستراحة الحجاج.

ورغم هذه الإجراءات، تبقى الحرارة المرتفعة تحدياً يومياً، خصوصاً مع سخونة الرخام الأبيض المحيط بالحرم خلال ساعات الظهيرة.

متطوع يوزع الماء والوجبات الخفيفة على الحجاج المسلمين خارج المسجد الحرام خلال موسم الحج السنوي في مدينة مكة المكرمة AP Photo

المعلم الجزائري محمد نبيل، القادم من مدينة وهران الساحلية حيث لا تتجاوز الحرارة حالياً 25 درجة مئوية، قال للوكالة إن الحر الشديد كان العقبة الوحيدة أمام اندماجه الكامل في الأجواء الروحانية للحج، موضحاً أنهم يعتمدون على النظارات الشمسية والقبعات وسكب المياه على وجوههم للتخفيف من وطأة الطقس.

كما تشهد أكشاك بيع المثلجات إقبالاً كثيفاً من الحجاج، الذين يصطفون في طوابير للحصول على المثلجات التي يصل سعر الكوب الواحد منها إلى نحو 10 ريالات سعودية "2,6 دولار أميركي".

وفي محيط المسجد الحرام، يلجأ عشرات الحجاج إلى الظلال التي توفرها الأبنية المجاورة، أو يلتزمون أروقة المسجد مفترشين السجاد تحت المراوح بانتظار مواعيد الصلوات، وبينما يُمنع الرجال في بعض مراحل الحج من تغطية رؤوسهم، يستخدم كثيرون المظلات وسجادات الصلاة والأوراق المقواة للحماية من الشمس، في حين تواصل النساء تغطية رؤوسهن بالحجاب.

تحذيرات صحية

وفي مؤشر على حجم التحدي الصحي الذي تفرضه درجات الحرارة، أعلنت وزارة الصحة السعودية أن الفرق الطبية عالجت 144 حالة إجهاد حراري حتى السبت.

ومن داخل أحد المستشفيات الميدانية في مخيم منى، والمجهز خصيصاً لاستقبال حالات الإجهاد الحراري عبر مراوح تعمل برذاذ الماء والثلج، قال المدير العام التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية جميل أبو العينين إن أكثر ما يثير القلق خلال موسم الحج هذا العام هو ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع فصل الصيف.

وأكد أبو العينين، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن الوقاية تبقى العامل الأهم، داعياً الحجاج إلى الإكثار من شرب المياه، واستخدام المظلات، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.