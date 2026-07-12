حليف ترامب وأحد أبرز الأصوات الداعمة لإسرائيل: وفاة السناتور ليدنسي غراهام إثر وعكة صحية مفاجئة

توفي السيناتور الجمهوري الأمريكي عن ولاية كارولاينا الجنوبية، ليندسي غراهام، في 11 يوليو/تموز، وفقًا لبيان نُشر على حسابه الرسمي في منصة "إكس".

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وجاء في البيان: "تقدر عائلة السيناتور غراهام الدعوات له في هذا الوقت، وتطلب احترام الخصوصية خلال هذه الفترة الصعبة للغاية".

وبحسب تسجيلات اتصالات الشرطة التي حصلت عليها شبكة "إن بي سي نيوز"، استجاب أفراد الطوارئ لبلاغ بشأن "توقف عضلة القلب" في منزل غراهام بمنطقة كابيتول هيل مساء السبت.

وكان غراهام قد عاد قبل وفاته من زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، وكان من المقرر أن يظهر في برنامج "Meet the Press" يوم الأحد.

وُلد ليندسي غراهام عام 1955 في مدينة سنترال بولاية كارولاينا الجنوبية. وفي عام 1995، انضم إلى قوات احتياط سلاح الجو الأمريكي.

وخلال العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان، وظّف خبرته في القانون العسكري. كما واصل خدمته العسكرية بالتزامن مع مسيرته السياسية، قبل أن يتقاعد في يونيو/حزيران 2015 بعد 33 عامًا من الخدمة، برتبة عقيد.

وبدأ غراهام مسيرته السياسية بانتخابه لعضوية مجلس النواب الأمريكي عام 1994، ليصبح أول جمهوري من ولاية كارولاينا الجنوبية يمثل الدائرة الانتخابية الثالثة منذ عام 1877. وفي عام 2002، انتُخب عضوًا في مجلس الشيوخ الأميركي، قبل أن يُعاد انتخابه أعوام 2008 و2014 و2020.

وكان غراهام يشغل منصب رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ، كما كان يستعد لخوض انتخابات التجديد المقبلة سعياً للفوز بولاية سادسة مدتها ست سنوات.

وخلال أكثر من عقدين في مجلس الشيوخ، برز كأحد أبرز الأصوات الجمهورية في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، وعُرف بمواقفه المتشددة تجاه إيران وروسيا وقضايا الدفاع الدولي.

واكتسب غراهام كذلك سمعة باعتباره أحد أكثر المدافعين عن إسرائيل داخل الكونغرس الأمريكي، إلى جانب حضوره القوي في ملفات الشرق الأوسط.

وكان من أبرز حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث دعمه في معظم القضايا، رغم وجود خلافات بينهما في بعض الملفات، خصوصًا المتعلقة بالسياسة الخارجية.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي افتراضي لدعم حملة غراهام الشهر الماضي: "إنه رجل استثنائي، لقد كان إلى جانبي لفترة طويلة".

وأضاف، في إشارة إلى المنافسة التي جمعتهما خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2016: "بعد انتهاء ذلك الصراع، أصبحنا أفضل الأصدقاء، وقد ساعدني أكثر من أي شخص آخر في مجلس الشيوخ".