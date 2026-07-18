تواصل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لليوم السابع على التوالي، إذ شنت القوات الأمريكية سلسلة جديدة من الضربات، فيما أعلنت طهران مقتل ثلاثة أشخاص جراء الهجمات.

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وفي خضم التصعيد، أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ينتشرون في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مشددة على أنهم "في حالة يقظة كاملة وجاهزية لتنفيذ المهام القتالية".

وعلى صعيد التحركات العسكرية والخطط الاستراتيجية، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أمريكية وجود خطة في واشنطن لتوسيع نطاق الضربات، موضحة أن الجيش الأمريكي يعمل على إعادة طائرات مقاتلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى نقل طائرات تزويد بالوقود إلى مطار بن غوريون في إسرائيل.

في المقابل، صعدت طهران من لهجتها، حيث توعد محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى، بأن بلاده ستنتقل إلى "مرحلة هجوم شامل" إذا استمرت الضربات الأمريكية.

ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بقصف الجسور في البلاد، معتبرة أن مقتل ثمانية مدنيين "جريمة حرب صارخة". في الأثناء أعلن الجيش الإيراني عن تنفيذ هجمات طالت قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وفي لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب البلاد رغم وقف إطلاق النار، منفذًا عمليات نسف واسعة طالت عددًا من القرى والبلدات.

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