تتواصل مؤشرات التصعيد في الشرق الأوسط بالتوازي مع تحركات دبلوماسية، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تواجه "خيارين" في التعامل مع إيران، يتمثلان إما في مواصلة الضربات العسكرية وتدمير قدراتها، أو التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن واشنطن تجري حاليًا مفاوضات مع طهران.

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وجاءت تصريحاته في المكتب البيضوي ردًا على تقارير أفادت بعقده اجتماعًا مع كبار مستشاريه لبحث توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز أنه اطّلع خلال الاجتماع على مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية وقائمة بأهداف محتملة داخل إيران.

وفي السياق ذاته، وصل وفد دبلوماسي عُماني إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث ترتيبات وآليات تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ميدانيًا، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن الولايات المتحدة استهدفت بصواريخ ناقلة للغاز البترولي المسال في خليج عُمان، بعد الاشتباه في أنها تنقل شحنة غاز إيرانية. وأسفر الهجوم، بحسب الوكالة، عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، فيما تعطلت الناقلة إثر تعرض غرفة المحركات لأضرار مباشرة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الأمريكية، المستمرة منذ 27 يونيو/حزيران، إلى 59 قتيلًا و666 مصابًا.

وفي موازاة ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير سيتوجه إلى واشنطن يوم الاثنين تلبيةً لدعوة من ترامب، في زيارة يُتوقع أن تتناول التطورات الأمنية في المنطقة.

وعلى الجبهة اللبنانية، واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي ليلًا عملية تفجير في المنطقة الواقعة بين بلدتي ميس الجبل وحولا جنوب لبنان.

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