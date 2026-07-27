وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا مذكرة تفاهم في 18 يونيو/حزيران الماضي، وبدأتا مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تبرز خلافات تتعلق بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

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وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شدد على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وإيران، كما أكد ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة.

وتأتي تصريحات بقائي في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات ميدانية متواصلة في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية، وسط استمرار العمليات العسكرية والتوترات الإقليمية.

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