قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ورئيس الوفد المفاوض إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة تواصل تبادل الرسائل مع إيران، مشددًا على أن أولوية بلاده في المرحلة الحالية هي الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.
وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا مذكرة تفاهم في 18 يونيو/حزيران الماضي، وبدأتا مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تبرز خلافات تتعلق بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شدد على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وإيران، كما أكد ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة.
وتأتي تصريحات بقائي في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات ميدانية متواصلة في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية، وسط استمرار العمليات العسكرية والتوترات الإقليمية.
تابعوا أبرز التطورات
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أ.ب عن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: على إسرائيل إنهاء احتلال مناطق واسعة بجنوب لبنان ووقف هدم المنازل
ترامب: نجري محادثات ودية للغاية مع إيران
مقر خاتم الأنبياء: أي تحرك أميركي لفرض حصار بحري على إيران سيُعدّ توسيعاً للحرب في المنطقة
قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن الولايات المتحدة، في سياق استمرار أعمالها العدائية وزعزعة الأمن في المنطقة، وسعياً إلى فرض حصار بحري غير قانوني على إيران، عمدت خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى تهديد السفن والقوارب التجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الساحلية والإقليمية للبلاد.
وحذّر المقر من أن هذا الإجراء الأميركي يُعدّ توسيعاً للحرب في المنطقة، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية، كما أثبتت عملياً في الميدان، لن تترك أي تهديد أو عمل عدائي من دون رد، وستتصدى له.
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش اللبناني أبلغ آلية التنسيق أنه عثر على مخزن سلاح لحزب الله في المنطقة التجريبية
السفارة الأمريكية بإسرائيل: تمديد قيود السفر للضفة الغربية على موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم حتى الأربعاء
ترامب: نجري محادثات جيدة مع إيران في الوقت الراهن
القيادة المركزية الأمريكية: غيرنا مسار 17 سفينة تجارية وعطلنا سفينتين وفتشنا اثنتين منذ استئناف حصار إيران
ترامب: مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات مع إيران
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: لن أعطي وقتا طويلا للمفاوضات
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده تجري "مباحثات عميقة" مع إيران، محذراً من العودة إلى عملية عسكرية واسعة في حال فشلها.
وأوضح ترامب، في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، أنه استجاب لطلب الوسطاء منح المفاوضات مع إيران فرصة، لكنه شدد على أنه لن يمنحها وقتاً طويلاً.
وأضاف أن نافذة الفرصة لتحقيق اختراق في المفاوضات مع طهران «قصيرة».
وكالة الأنباء العمانية: وزير الخارجية بحث باتصالات مع عدد من نظرائه بالمنطقة مستجدات الأوضاع وجهود خفض التوتر
النائب الأول للرئيس الإيراني: نؤمن بالمحادثات وندافع عن المصالح الوطنية عبر المفاوضات
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا إمدادات ونقل نفط من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من المسيرات
السعودية: اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية
وزارة الدفاع السعودية:
- اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية
- تدمير مسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض
- المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها مليشيات إرهابية تابعة لإيران
- نؤكد على حق المملكة بالدفاع عن النفس واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين
الحرس الثوري: ضرباتنا على المواقع الأمريكية أسفرت عن مقتل 200 عسكريا أمريكيا
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني في تصريح لقناة برس تي وي الإيرانية:
- الهجمات الأمريكية على البنية التحتية الايرانية من بينها المستشفيات ومنشآت المياه تعتبر جريمة حرب.
- تقديراتنا تفيد بأن ضرباتنا على المواقع الأمريكية في المنطقة أسفرت عن مقتل 200 عسكريا أمريكيا وإصابة عدد أكبر خلال الحرب الأخيرة.
- أي دولة تدعم عملا عسكريا ضدنا سوف تعتبر هدفا مشروعا لنا.
أحزاب إيرانية كردستانية معارضة تعلن استهداف مواقع لها في أربيل
قال قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض إن هجوماً بطائرة مسيرة شُنَّ على مواقع للحزب في قضاء كويسنجق بأربيل.
كما أعلن حزب حرية كردستان الإيراني المعارض عن وقوع هجوم بأربع طائرات مسيرة استهدف مواقع الحزب في أربيل بإقليم كردستان العراق.
نتنياهو عن زيارته إلى واشنطن: سأبحث مع ترمب عدة قضايا وعلى رأسها إيران
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:
- سأبحث مع الرئيس ترمب عدة قضايا وعلى رأسها إيران.
- زيارتي لواشنطن تهدف لضمان أمن وقوة ومستقبل إسرائيل وتوسيع دائرة السلام بالمنطقة.
وزير الخارجية الأوكراني: لا أساس لتهديدات إيران ونظامها متواطئ مع روسيا
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها:
- لا أساس لتهديدات إيران ونظامها متواطئ بشكل مباشر مع العدوان الروسي على أوكرانيا.
- النظام في طهران يغذي حرب روسيا بأسلحة أودت بحياة الأوكرانيين منذ عام 2022.
- تصريحات إيران تحاول صرف الأنظار عن الإرهاب الروسي ضد الملاحة المدنية بالبحر الأسود.
الرئيس اللبناني: لن نقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة الإطار
الرئيس جوزيف عون:
- مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب يُشكّل انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية ويستوجب تحرّكا دوليا.
- إسرائيل استهدفت الأماكن الدينية والتراثية، وهي مواقع ليست عسكرية، وهذا يظهر نوايا مبيتة ضد البشر والحجر.
- لبنان ملتزم بتنفيذ "صيغة الإطار" لكنه يخشى أن تؤثر الممارسات الإسرائيلية على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها.
بن غفير: ترامب ساذج في الملف الإيراني
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ساذج" في الملف الإيراني وإن عليه أن يتعامل مع الإيرانيين من خلال السلاح فقط.
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتين قرب الحدود مع الأردن
أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه اعترض طائرتين مسيّرتين بالقرب من الحدود مع الأردن، مشيرا إلى تحقيقات جارية للتأكد من الجهة التي أُطلقتا منها، بينما اكد الجيش الاردني اسقاطهما.
وكان الجيش الاسرائيلي أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن القوات الإسرائيلية والأردنية اعترضت صاروخا إيرانيا أُطلق باتجاه مدينة العقبة الأردنية.
وقال الجيش في بيانه الاثنين "قبل وقت قصير، اعترض الجيش الإسرائيلي طائرتين مسيّرتين تم رصدهما في منطقة الحدود مع الأردن"، من دون تحديد المنطقة بالضبط.
وأضاف البيان "لم تعبر الطائرتان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ولا يزال مصدر إطلاقهما قيد التحقق".
الخارجية الإيرانية تقول إن المفاوضات مع الولايات المتحدة متوقفة حاليا
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين أنها لا تجري حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة، وذلك رغم توقف الضربات المتبادلة الأخيرة بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي أسبوعي "نحن لا نجري حاليا أي مفاوضات مع الولايات المتحدة"، نافيا بذلك تقارير أفادت بأن إيران طلبت إجراء محادثات.
إيران تحذّر من عواقب الهجوم الأوكراني على سفينة تابعة لها في بحر قزوين: لن يمر دون عقاب
حذّرت الخارجية الإيرانية الاثنين من عواقب "غير متوقعة" بعد الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين نهاية الأسبوع، مؤكدة أن هذا العمل لن يمر "من دون رد".
وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي للصحافيين إن "هذا العمل الأوكراني كان غير قانوني إطلاقا وغير مبرر، بما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، كما أنه مغامرة خطيرة، ولن يمر بالتأكيد من دون ردّ من جانبنا"، مضيفا أن عواقب هذا التحرّك الأوكراني "ستكون بالتأكيد غير متوقعة".
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن كييف شنّت ضربات بعيدة المدى في بحر قزوين على سفن كانت تنقل شحنات عسكرية ذات صلة بإيران.
وقالت إيران إن الهجوم أدى إلى "انفجار" السفينة الإيرانية ما أسفر عن "مقتل بحّار وإصابة عدد آخر بجروح"، محذرة من أنها سترد عليه.
وأكد بقائي "يتعيّن بكل تأكيد محاسبة النظام الأوكراني" على الهجوم.
الخارجية الإيرانية: لا يمكن وصف الوضع الحالي بأنه وقف لإطلاق النار
الخارجية الإيرانية:
- لا يمكن وصف الوضع الحالي على أنه وقف إطلاق النار.
- توقف العمليات العسكرية لا يعني وقف إطلاق النار وأي اعتداء من الجانب الأمريكي سيُقابل برد صارم من جانبنا.
- التقارير الإعلامية بشأن وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين إيران والولايات المتحدة لا أساس لها.
- الشائعات حول إغلاق السفارات الأوروبية في إيران تأتي في إطار الحرب النفسية التي تمارسها واشنطن.
- الأحداث التي تعرضت لها عدة سفن في مضيق هرمز كانت الذريعة الأمريكية لبدء جولة جديدة من التصعيد.
- الأطراف التي سعت خلال الأشهر الماضية إلى خفض التوتر طرحت عددا من المقترحات بالتركيز على هذا الملف.
- خلال الأيام الماضية فقط أجرينا مباحثات مع سلطنة عُمان ونسعى إلى إنشاء آلية لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز.
الخارجية الإيرانية: لن نسمح لأمريكا بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي:
- سنواصل الدفاع عن بلادنا وفق ما تقتضيه مصالحنا.
- لن نسمح لأمريكا بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام.
- استهداف أوكرانيا لسفينة إيرانية كان مغامرة خطيرة ولن يبقى دون رد.
- الهدف من مفاوضاتنا مع سلطنة عمان إنشاء آلية لإدارة الملاحة الآمنة في هرمز.
- الوضع في مضيق هرمز لم يتغير ولا يزال مغلقا.
- الولايات المتحدة انتهكت كل بنود مذكرة التفاهم خلال أقل من ٢٣ يوما.
- لا يمكن تنفيذ أي تفاهم من طرف واحد ولهذا أوقفنا تنفيذ التزاماتنا في المذكرة.
- سندافع عن بلادنا ونستخدم المسار الدبلوماسي وفق ما تقتضيه مصالحنا الوطنية.
الجيش الإيراني: سنرد على أي اعتداء محتمل بقوة أكبر
الجيش الايراني:
- نقف الى جانب بقية القوات المسلحة بإستعداد ويقظة كاملة لمواجهة أي تهديدات ومؤامرات من جانب العدو
- لن نتهاون في حماية وصون استقلال البلاد وسلامة الاراضي الايرانية وسوف نرد على أي اعتداء محتمل بقوة أكبر
عقيد أمريكي متقاعد: طهران قد تكون في وضع أفضل من واشنطن لخوض صراع طويل الأمد
سي إن إن عن سيدريك لايتون العقيد المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي:
- إيران قد تكون في وضع أفضل من الولايات المتحدة لخوض صراع طويل لأنها لا تزال تحتفظ بمخزون كبير من الأسلحة
- تنفق واشنطن ذخائر دقيقة متطورة قد يستغرق استبدالها سنوات
- الإيرانيون لا يزال لديهم مخزون هائل من الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف
- تقديري أن طهران لا تزال تمتلك نحو ثلثي ترسانتها الأصلية رغم أشهر من الضربات الأمريكية
- الهجمات الأمريكية استهدفت بنجاح مواقع قيادة وأنظمة الأسلحة وبنية تحتية لكنها لم تقضِ على قدرة إيران على شنّ هجمات
- إذا كانت تقديرات استخدام الولايات المتحدة لأكثر من 1400 صاروخ باتريوت اعتراضي حتى الآن دقيقة فقد تصبح عرضة للخطر في مناطق أخرى ريثما تعيد بناء مخزونها.
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وعُمان لبحث الأمن الإقليمي وحرية الملاحة
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره العُماني بدر البوسعيدي خلال مباحثات هاتفية أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر ودفع الجهود الدبلوماسية المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
اتحاد لجان الصيادين في غزة: إصابة 3 صيادين بنيران مسيرة إسرائيلية أثناء عملهم قرب ميناء غزة
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة عرابة في جنين بالضفة الغربية برفقة جرافات عسكرية وتبدأ بهدم بعض المنازل
اقتحمت قوات إسرائيلية، برفقة جرافات عسكرية، بلدة عرابة جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية بأن الجرافات بدأت هدم مبنى سكني داخل البلدة، فيما انتشرت القوات الإسرائيلية في محيط المنطقة بالتزامن مع تنفيذ عملية الهدم.
بيانات ملاحية: أقل من 10 سفن عبرت هرمز يوميا خلال نهاية الأسبوع
أفادت وكالة "رويترز" -نقلا عن بيانات تتبع حركة الملاحة- بأن أقل من 10 سفن محملة بالسلع عبرت مضيق هرمز -بشكل يومي- خلال عطلة نهاية الأسبوع.
التلفزيون الإيراني: إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر ممر غير آمن
التلفزيون الإيراني:
- حاولت 6 سفن في الساعات الأولى من صباح اليوم المرور من مضيق هرمز عبر الممر غير الآمن.
- تعرضت إحدى هذه السفن لحادث وأعيدت بقيتها.
- ممر الملاحة في مضيق هرمز هو الممر المحدد مسبقا أما الممرات الأخرى فلن تؤدي إلى أي مكان.
تقديرات إسرائيلية: ضابط قُتل بنيران صديقة خلال أحداث بلدة تل بالضفة
ذكرت هيئة البث الرسمية، الأحد، أن تقديرات متزايدة لدى الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن ضابطًا برتبة رائد قُتل "بنيران صديقة" خلال الأحداث التي شهدتها بلدة تل بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، الجمعة الماضية.
وقالت الهيئة إن الجيش يحقق في ملابسات مقتل الرائد يوفال عذرا، خلال المواجهات التي أسفرت أيضًا عن مقتل مستوطن إسرائيلي آخر أثناء تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين.
ونقلت عن الجيش أنه يُجري تحقيقًا موسعًا في الواقعة، على أن تُعرض نتائجه على عائلات القتلى الإسرائيليين فور استكمالها.
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع انخفاض أسعار النفط
ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الإثنين، بعد أن أدى توقف القتال في الشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط، مما هدأ المخاوف حيال التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4103.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.9 بالمئة إلى 4106.10 دولار.
الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرًا كبيرًا في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، بأن "قوات الاحتلال نفذت تفجيرًا كبيرًا في مدينة بنت جبيل، سمع صداه في قرى القضاء".