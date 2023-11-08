يسعى النجوم الشباب في رياضة هوكي الجليد في أوزبكستان إلى تحقيق أحلامهم، إذ تتمتع هذه الرياضة بشعبية متزايدة.

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تشهد أوزبكستان اهتماماً متجدداً بلعبة هوكي الجليد، وهذا يجعلها إحدى أكثر الرياضات شعبية في البلاد.

لقد حضرت مراسلتنا، غالينا بولونسكايا، مؤخراً دورة تدريبية لفريق هوكي الجليد الوطني للشباب، والتقت برياضيين شباب ذوي عزيمة.

يبرز جسوربيك رستم خانوف، كابتن الفريق، كأحد مواهب الهوكي الواعدة في أوزبكستان. لقد قاد فريقه للفوز بتسجيله 14 هدفاً في بطولة آسيا وأوقيانوسيا تحت 18 سنة في منغوليا العام الماضي.

أشار جسوربيك، في حديثه مع غالينا، إلى أن التفكير السريع هو صفة حاسمة بالنسبة للاعب الهوكي.

شهد مدرب الفريق عبد المجيد نصيروف، وهو لاعب هوكي سابق، فترة تراجع في الاهتمام بهذه الرياضة خلال التسعينات مع إغلاق حلبات التزلج وعدم وجود منتخب وطني.

أما في عام 2018، تم تأسيس اتحاد الهوكي وعاد عبد المجيد إلى الجليد لتدريب المواهب الشابة. إنه واثق من عمله مع أبطال المستقبل.

صرح بختيور فاضلوف، رئيس اتحاد الهوكي الأوزبكي، لغالينا أنّ الهدف الرئيسي للاتحاد هو المشاركة في بطولة العالم للهوكي لعام 2025.

إن المباريات المُقامة على ملعب هومو أرينا «HUMO Arena» حديث المدينة بين المشجعين المتحمسين في العاصمة طشقند. إنه ملعب يُتيح منتدى للاعبين مثل جسوربيك، الذي يقول إنه يطمح إلى تقديم "الهوكي الأوزبكي الأصيل" إلى العالم.