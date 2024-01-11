السعودية تتفوق على الإمارات في استثمارات رأس المال الجريء

بقلم: يورونيوز

للمرة الأولى، حصلت السعودية على استثمارات في رأس المال الجريء أكبر من الإمارات منافستها الرئيسية في منطقة الخليج، حيث عززت صناديق الاستثمار المدعومة من الحكومة الإنفاق في هذا القطاع.

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وجمعت الشركات الناشئة في المملكة 1.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 33% عن العام السابق، وما يزيد قليلاً عن نصف إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري الذي تم جمعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2023، وفقاً لمنصة بيانات رأس المال الاستثماري "ماغنيت" (Magnitt) التي مقرّها دبي.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهو أكبر الصناديق السيادية في العالم، ضخ مبالغ مالية هامة في شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في إطار سعيه لبناء صناعة رأس المال الجريء في الرياض، وتشجيع رواد الأعمال الشباب على فتح شركات خاصة بهم.

ويذكر أنّ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية دخلتا في تنافس منذ الربيع العربي عام 2011، خصوصاً في قطاعي الاستثمار الأجنبي والسياحة، حيث يسعى كلاهما إلى تنويع اقتصادهما إلى ما هو أبعد من النفط.