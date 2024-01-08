التقى مع بوريل فور وصوله.. بلينكن يحطّ في السعودية ضمن جولته في الشرق الأوسط

بقلم: يورونيوز

كان بلينكن قد أكد التزام بلاده بـ"تأسيس دولة فلسطين المستقلة"، وذلك في تدوينة له عبر منصة "إكس"، الاثنين، عقب لقائه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة أبو ظبي.

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وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، في ثالث أيام جولته في الشرق الأوسط، والتي تركز على منع تحول الحرب الإسرائيلية على غزة إلى صراع إقليمي.

وسيجري بلينكن محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشان منع توسع الحرب على غزة، والتحضير لما يُعرف باليوم التالي للحرب.

ووصل بلينكن إلى مدينة العلا قادماً من الإمارات العربية المتحدة، بعد اجتماعات مماثلة في قطر والأردن وتركيا واليونان، حيث أشار إلى نجاح مهمته مع تعهدات من تلك الدول بالنظر في المساهمة في هذا الجهد.

وكان بلينكن قد أكد التزام بلاده بـ"تأسيس دولة فلسطين المستقلة"، وذلك في تدوينة له عبر منصة "إكس"، الاثنين، عقب لقائه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة أبو ظبي.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن ناقش جهود منع اتساع الصراع في غزة في اجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في السعودية اليوم الاثنين.