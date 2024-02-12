إسرائيل غاضبة من تخفيض تصنيفها الائتماني

بقلم: يورونيوز

انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الأحد، قرار وكالة التصنيف المالي "موديز"، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، قائلا إن الإعلان هو "بيان سياسي" "لم يتضمن مطالبات اقتصادية جدية".

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وخفضت وكالة "موديز" تصنيف ديون إسرائيل يوم الجمعة، وقالت في بيان إنّها فعلت ذلك بعد تقييم لها بيّن أنّ "النزاع العسكري المستمرّ مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسيّة لإسرائيل ويُضعف أيضا مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الماليّة في المستقبل المنظور".

وهذه هي المرة الأولى التي تخفض فيها وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل.

كما خفّضت الوكالة توقّعاتها لديون إسرائيل إلى "سلبيّة" بسبب "خطر التصعيد" مع حزب الله اللبناني على طول حدودها الشماليّة.

ورفض سموتريتش القرار بغضب. وقال في بيان صادر عن مكتبه إن هذا الإعلان "يعكس عدم الثقة في أمن إسرائيل وقوتها الوطنية، وأيضا عدم الثقة في عدالة المسار الذي تسلكه إسرائيل ضد أعدائها".