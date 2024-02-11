فيديو: منظمة الصحة العالمية تؤكد عودة مستشفى الأقصى في غزة إلى العمل

بقلم: يورونيوز

تمكن أعضاء بمنظمة الصحة العالمية من دخول مستشفى الأقصى في دير البلح بوسط قطاع غزة لأول مرة منذ الشهر الماضي.

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وأكدت المنظمة عودة المستشفى إلى العمل مرة أخرى بسعة 300 طبيباً و400 ممرضاً وممرضة بعدما وصل عدد الأطباء بها في يناير – كانون الثاني إلى خمسة أطباء فقط.

ووفرت منظمة الصحة العالمية الإمدادات اللازمة لعلاج الإصابات والأدوية واللقاحات لتلبية الاحتياجات الصحية لنحو 3700 مريض في القطاع.

كذلك قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان الإمدادات والأدوية الكافية لنحو 3000 ولادة آمنة للأطفال.

وعلى الرغم من ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إن الاحتياجات الهائلة للمستشفى والقطاع الصحي المنهار في غزة لا تزال قائمة.

ويحتضن مستشفى الأقصى، الذي يضم 270 سريراً، 400 مريض وأكثر من 5000 فرد يبحثون عن مأوى.

كذلك لا يمكن لثلث المرضى في المستشفى على الخروج بعد اكتمال علاجهم بسبب عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه.

وتمت إعادة تخصيص مدرستين مجاورتين لاستيعاب 300 مريض إضافي لإدارة الزيادة في عدد الضحايا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المستشفى يحتاج بشكل عاجل إلى أسرة ومراتب ومستلزمات ومعدات جراحية وأدوية تخدير ومسكنات ومستلزمات غسيل الكلى.