أسعار زيت الزيتون تقفز إلى أكثر من 50% في الأسواق الأوروبية خلال عام واحد

بقلم: يورونيوز

يعد زيت الزيتون شريان الحياة الذهبي للمطبخ المتوسطي، وقد شهد ارتفاعا مذهلا للأسعار خاصة في الدول المنتجة على ضفة البحر الأبيض المتوسط.

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ارتفع معدل التضخم لزيت الزيتون في النصف الثاني من العام 2023 في أوروبا، ما أدى إلى تقلص التضخم العام للغذاء.

فقد ارتفع سعر زيت الزيتون في البرتغال بنسبة 69.1% خلال الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، أي أكثر بقليل من المعدل في الاتحاد الأوروبي وفق "يوروستات". وللمقارنة فإن تضخم المواد الغذائية بلغ 4.8% الشهر الماضي في كامل دول الكتلة الأوروبية.

أما في إسبانيا، أكبر منتج لزيت الزيتون، فقد قفزت الأسعار إلى نحو 62.9% الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي. وفي أنحاء الاتحاد الأوروبي تسارع ارتفاع السعر السنوي في النصف الثاني من العام الماضي، من 37% في آب / أغسطس إلى 51% في تشرين الثاني /نوفمبر وحينها بلغ ذروته.

ومنذ بداية العام الحالي سجلت كل دولة في الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي لزيت الزيتون، إذ سجلت البرتغال أعلى قفزة إلى جانب اليونان وإسبانيا.

في الأثناء شهدت رومانيا أقل ارتفاع للأسعار داخل الكتلة (وهي بنسبة 13%)، إلى جانب سويسرا في مرتبة قريبة من خارج الكتلة. ولم تسجل "يوروستات" بيانات من المملكة المتحدة.

ونشأ التضخم المرتفع جدا على مدى العامين الماضيين، وكان ناجمًا في الأساس عن الجفاف والارتفاع الحاد لدرجات الحرارة، في دول مثل إسبانيا، حيث انخفض الإنتاج إلى النصف سنة 2023.

وهناك عادة طلب كبير في دول المتوسط، ما يدفع بالأسعار إلى الارتفاع، ففي إسبانيا يتم تصدير 80% من زيت الزيتون الذي يتم إنتاجه.

هل سيشهد زيت الزيتون ارتفاعا آخر؟

هناك توقعات تفيد بأن أسعار زيت الزيتون العالمية سترتفع أكثر، لأن الجفاف ضرب موسم 2023/2024 الذي بدأ رسميًا بداية تشرين الماضي.

ويتوقع مسئولون إسبان أن يظل الإنتاج أقل من مليون طن في موسم الحصاد الثاني. وقدر اتحاد الزراعة في إسبانيا أن الإنتاج سيرتفع إلى 775 ألف طن، وهو أقل من المعدل، ولكنه أفضل من محصول العام الماضي المقدر بنحو 664 ألف طن، وهو أقل محصول قياسي.