إيطاليا: اعتقال أفراد عصابة إجرامية باعت أطنانا من "زيت الزيتون المغشوش"

أعلنت الشرطتان الإيطالية والأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنهما اعتقلتا 24 شخصا، لبيعهم كميات هائلة من زيت الزيتون المزيف للمطاعم في جميع أنحاء أوروبا.

وتأتي هذه الاعتقالات نتيجة تحقيق دام ثلاث سنوات، أثاره تقرير للشرطة من زبون في مدينة (فوجيا)، أشار إلى أن طعم الزيت الذي اشتراه لم يكن كما هو متوقع.

ووفقا للمدّعين العامين في فوجيا، والذين قادوا التحقيق، فقد استوردت المنظمة الإجرامية زيت عبّاد الشمس من شمال إيطاليا وتركيا، ثم أضافت في وقت لاحق ملونات لجعله يبدو مثل زيت الزيتون البِكر عالي الجودة.

وتم بيع المنتج بعد ذلك إلى المطاعم في إيطاليا -بما في ذلك المنشآت الموجودة في مراكز روما وميلانو- وكذلك متاجر الأغذية في أماكن أخرى في جميع أنحاء أوروبا.

وشارك في العملية، التي أطلق عليها اسم "الذهب الأصفر"، 250 من أفراد الجيش، الذين استولوا على ممتلكات تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون يورو.

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وقال لكريس فانستينكيست، مدير مركز تنسيق جرائم الملكية الفكرية في الشرطة الأوروبية: "هذه هي القضية الأكبر فيما يتعلق بزيت الزيتون المزيّف أو المزيف ذي الجوانب العابرة للحدود".

وقالت الشرطة إن العمل كان مقره في سيرينيولا في جنوب شرق إيطاليا، حيث تم خلط الزيت بالملونات، ثم تم نقله في شاحنات إلى شمال أوروبا.