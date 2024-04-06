اتفاق أمريكي-صيني على محادثات تخص النمو الاقتصادي "المتوازن"

بقلم: يورونيوز

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين التي تزور بكين، إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على إجراء محادثات لوضع حل للشكاوى الأمريكية بشأن النموذج الاقتصادي الصيني وتحقيق "نمو متوازن".

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وسيعقد الجانبان المزيد من المحادثات، ويشكلان مجموعتين اقتصاديتين جديدتين مخصصتين للنمو المتوازن في الاقتصادات المحلية والعالمية بالإضافة إلى مكافحة غسيل الأموال، وفقًا لبيان أمريكي حول إنشاء المجموعتين.

ووصلت يلين أمس الجمعة إلى الصين في زيارة تستغرق خمسة أيام، تركز فيها على ما تعتبره الولايات المتحدة ممارسات صينية تجارية "غير عادلة" خلال محادثاتها مع كبار المسؤولين الصينيين.

وبعد إعلان الاتفاق قالت يلين في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن الصينيين يدركون مدى قلقنا بشأن تداعيات استراتيجيتهم الصناعية على الولايات المتحدة، لاحتمال إغراق أسواقنا بالصادرات التي تجعل من الصعب على الشركات الأمريكية المنافسة".

وأضافت "لن يتم حلها خلال فترة ما بعد الظهر أو خلال شهر، لكنني أعتقد أنهم أدركوا أن هذه القضية مهمة بالنسبة لنا".

ويأتي الإعلان عن المجموعات بعد يومين من الاجتماعات الموسعة بين يلين ونائب رئيس الوزراء هي ليفينج يومي الجمعة والسبت.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، إن الجانبين اتفقا على مناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والمالية بما في ذلك النمو الاقتصادي المتوازن في كل من الولايات المتحدة والصين.