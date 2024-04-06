شاهد: هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ تُوقع 6 قتلى في خاركيف

بقلم: يورونيوز

أطلقت روسيا، 32 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع وستة صواريخ على أوكرانيا خلال الليل، وفقًا لقائد القوات الجوية الأوكرانية الجنرال ميكولا أوليشوك

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شنت القوات الروسية هجمات على أوكرانيا خلال الليل باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف، إن الضربات الصاروخية على المدينة ألحقت أضرارا بمباني سكنية ومحطة وقود وروضة أطفال ومقهى ومتجر وسيارات.

أطلقت روسيا، 32 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع وستة صواريخ على أوكرانيا خلال الليل، وفقًا لقائد القوات الجوية الأوكرانية الجنرال ميكولا أوليشوك.

وقال أوليشوك في بيان، إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت ثلاثة صواريخ كروز و28 طائرة بدون طيار. وأضاف: "يواصل القتلة الروس ترويع الأوكرانيين ومهاجمة خاركيف وغيرها من المدن".

في المقابل، لم يعلق الجيش الروسي على الضربات، لكنه قال إن أوكرانيا أطلقت صواريخ على روسيا صباح السبت.