EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ تُوقع 6 قتلى في خاركيف

هجوم روسي على خاركيف
هجوم روسي على خاركيف Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أطلقت روسيا، 32 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع وستة صواريخ على أوكرانيا خلال الليل، وفقًا لقائد القوات الجوية الأوكرانية الجنرال ميكولا أوليشوك

اعلان

شنت القوات الروسية هجمات على أوكرانيا خلال الليل باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف، إن الضربات الصاروخية على المدينة ألحقت أضرارا بمباني سكنية ومحطة وقود وروضة أطفال ومقهى ومتجر وسيارات.

أطلقت روسيا، 32 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع وستة صواريخ على أوكرانيا خلال الليل، وفقًا لقائد القوات الجوية الأوكرانية الجنرال ميكولا أوليشوك.

وقال أوليشوك في بيان، إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت ثلاثة صواريخ كروز و28 طائرة بدون طيار. وأضاف: "يواصل القتلة الروس ترويع الأوكرانيين ومهاجمة خاركيف وغيرها من المدن".

في المقابل، لم يعلق الجيش الروسي على الضربات، لكنه قال إن أوكرانيا أطلقت صواريخ على روسيا صباح السبت.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

حرب المسيّرات تستعر.. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

بلينكن: أوكرانيا ستصبح عضوًا في الناتو

تورتة وموسيقى ونقاشات حول سبل دعم أوكرانيا.. هكذا احتفلت الناتو بعيد تأسيسها الـ75 في بروكسل

ضحايا قصف خاركيف روسيا طائرة مسيرة عن بعد الحرب في أوكرانيا